Гора Тотоха, а точнее просто холм — место наполненное мощной энергетикой, которую испытывает практически каждый посетитель. Кажется про Тотоху не писал только ленивый, ведь это место уже более пяти лет как стало центром настоящего паломничества. Если начинать гуглить — легко запутаться не только в количестве легенд и самых невероятных историй, но и в разноплановых фото. Все дело в том, что последние 5 лет этот холм подвержен активному человеческому воздействию.

Когда я впервые попала на Тотоху холм был полностью покрыт травой, с отдельными проплешинами — местами выхода энергии. Странники снимали обувь на краю склона и искали свое энергетическое место — точку, где даже в дождливую и прохладную погоду ноги чувствуют тепло, которое идет из земных недр, согревая душу. Интересный факт, но каждый из группы путешественников находил свое место и мог ничего не почувствовать там, где его сосед уверял о выявлении энергетического потока. Разговаривать, а тем более громко, на холме считается дурным тоном. И это не удивительно, ведь побыть с горой наедине вам вряд ли удастся. Это место притягивает посетителей в любую погоду и время года.

Ранее посреди холма торчал огромный гранитный валун с надписью MR латиницей. Распространять сплетни не стану, ведь его истинное происхождения, как и странные обстоятельства исчезновения — мне не известны. Кто украл камень, который можно было поднять разве что строительным краном и увезти грузовиком? Загадка.

Камень называли "отсекателем", ведь он помогал избавиться от негатива, чужих мыслей и всего лишнего. В то время как само место наполняет энергией, прислонившись к камню можно было почувствовать ее отток и удивительное спокойствие. Словно кто-то снимал с плеч бремя.

Перед тем, как огромный валун похитили — над ним возвели белый арочный купол, а площадь вокруг сравняли, очистив от травы и замостив покрытием. Теперь туристам, которые здесь впервые, издалека видно куда идти. Вместе с тем ощутить полное слияние с природой стало сложнее. Я считаю, что такие места гораздо важнее чувствовать, чем видеть. При объединении пространства в единую площадь, часть индивидуальных лунок без травы были утрачены.

В какое время лучше всего приезжать на Тотоху?

Эзотерики отмечают два энергетических пика в течение суток: полдень и полночь. Скажу честно, что к полудню я еще ни разу не успела. Я обожаю это место около полуночи. С ковриком для йоги можно помедитировать, полежать разглядывая звезды в ясную летнюю ночь и помечтать. Почувствовать тепловые энергетические потоки также проще ночью, чем в жаркий день, когда вся земля раскаленная на солнце.

Часто спрашивают: разве не страшно девушке ночью посреди поля?

Говорят Тотоха оберегает своих гостей. Я не слышала о случаях разбоя. Правда, само место привлекает обездоленных тем, что здесь всегда оставляют какую-то провизию, различные ценные и откровенно странные предметы. Яблоки символизируют здоровье, зерно и хлебобулочные изделия — достаток, часто можно увидеть детские игрушки оставленные девушками, мечтающих о пополнении. Можно найти и более ценный откуп, который будет свидетельствовать о проведенном ритуале. К сожалению, не у всех посетителей добрые и экологические намерения. Если вы вдруг почувствовали, что недавно на горе колдовали — лучше уходить даже не приближаясь к месту силы. К сожалению, использование данного места в магических целях стало распространенным. Именно поэтому я почти прекратила ездить на Тотоху, наведываюсь как к старому другу крайне редко, когда возникает потребность поболтать о жизни и подумать о важном.

А это как? Сажусь на краешек холма в темноте, широко открываю глаза, и через какое-то время вижу и слышу цветные сны о том, что действительно важно. Бывает так: едешь думая о работе, коллегах и сложной ситуации в коллективе. Приезжаешь, полностью растворяясь в живописной местности, неожиданно осознаешь, что единственное, о чем действительно мечтаешь — это маленький домик, цветущий сад и большая собака.

А еще, здесь невероятно близок Млечный путь и ярок звездопад в августе. Рекомендую.

Как добраться?

Координаты: 49 ° 21 ’ 59 "N, 30 ° 47 ’ 39.37" E

Киевская область (практически на границе с Черкасской), Богуславский район, окраина села Медвин.

Лучше конечно ехать машиной через Обухов и Богуслав или Белую Церковь. Главное добраться до села, а там уже каждый подскажет путь из центра мимо футбольного поля к старому колодцу и налево в поле.

Загуглив поездки на Тотоху, можно легко присоединиться к группе, которая едет из Киева микроавтобусом за 500-600 гривен с человека. Обычно такие специализированные туры организуют гиды-историки или йоги-практики.

Техника безопасности: не оставайтесь на горе дольше 30 минут, особенно в первое посещение. Возьмите горячий чай в термосе, ведь ощущение дикого холода может нахлынуть сразу после спуска в долину. Не стоит ехать одному, лучше иметь напарника. Не подъезжайте в дождливую погоду слишком близко, оставьте машину и прогуляйтесь. Если вы вдруг долго блуждаете, и не можете найти нужные координаты — пересмотрите свои намерения. Тотоха может не пускать по этическим причинам.

Обратите внимание: только личные мечты и цели могут иметь место! Все, что касается другого, даже возлюбленного, даже с искренним желанием причинить счастье — это насилие над чужой волей, а значит не экологично.