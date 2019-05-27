Maxx Royal Kemer Resort: что за отель выбрали Потап и Настя для медового месяца, отзывы

Молодожены Потап и Настя проводят медовый месяц в солнечной Турции. Они остановили свой выбор на 5-звездочном Maxx Royal Kemer Resort & Spa в Кемере.

Влюбленные будут отдыхать в этом люкс-отеле в течение 10 дней. Пару сопровождают также две подруги семьи: дизайнер Аня Андрийчук-Завгородняя и Люда Голубицкая, основательница ивент-агентства GG Project, пишет "Страна".

Гостиница расположена в 60 км от аэропорта города Анталья. Находится на первой линии и имеет пляжи в двух лагунах.

Курортный комплекс Maxx Royal Kemer впечатляет своим размахом и широким выбором услуг категории "люкс": роскошные сьюты и виллы с частными бассейнами, аквапарк, детский комплекс Maxxi Land, СПА-центр, своя улица ресторанов и баров, спорт и развлечения на любой вкус, а также разные мероприятия и шоу.

В июне сутки проживания на вилле с тремя спальнями обойдутся в 3,5 тысячи долларов. Отель работает по системе "максимум все включено".

На сайте Tripadvisor у отеля множество положительных отзывов, Royal Kemer Resort & Spa посетители называют шикарным местом, которое конкурирует с лучшими отелями ОАЕ или Доминиканы.

Но есть и ряд негативных отзывов. Из недостатков отеля называют частые скачки напряжения в электросистеме и массовые заезды шумных туристов, которые "выпивают весь приличный алкоголь".

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