Марго Робби отдохнула в Каннах в откровенном купальнике

Австралийская актриса Марго Робби в Каннах засветилась на фотографиях в откровенном купальнике и показала неплохие навыки плавания.

Об этом сообщает The Sun.

Сейчас Марго наслаждается своим отдыхом в Каннах, где она коротает время после приезда на презентацию фильма "Однажды в Голливуде", в котором актриса снялась вместе со звездами мирового кинематографа Леонардо Ди Каприо и Бредом Питтом.

Робби, ранее научившаяся кататься на коньках, показала хорошие навыки в плавании.

Надев обворожительный купальник, 28-летняя Марго, показав свою стройную и аккуратную фигуру, поднялась по лестнице и сделала искусный нырок, после чего встала на руки.

Ранее появилась занимательная пародия на откровенный купальник, вмиг покорившая сеть.

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