Курорты в Бердянске и Кирилловке захватили медузы: фото и видео от туристов

Тимур Григоренко Места 13:52, 29.06.2020 Обновлено: 14:03, 29.06.2020

На курортах Азовского моря в Бердянске и Кирилловке на выходных произошел шторм. К тому же пляжи оказался под "атакой" медуз.

Как сообщает "Апостроф", 29 июня на пляже Лиски (Бердянск) бушевал шторм. Однако отдыхающие все равно собирались на берегу, несмотря на высокие волны и сильный ветер.

Также на пляжах Кирилловки и Бердянска после бушующего шторма ближе к берегу вынесло огромное количество медуз.

Медузы на пляже
Соцсети

Фото и видео с морскими обитателями украинцы выкладывали в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, что вода буквально кишит медузами.

Напомним, что ранее побережье Азовского моря, в частности пляжи Бердянска, заполнили большие медузы.

Медузы на пляже
Соцсети
Медузы на пляже
Соцсети
Медузы на пляже
Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, берег Азовского моря в Бердянске наводнили опасные медузы. Контакт человека с медузами подвида корнерот вызывает сильные ожоги.

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