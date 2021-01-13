Кулеба сказал, когда у Украины закончатся проблемы с безвизом

Единственной реальной проблемой по безвизу для Украины и не только ныне является пандемия коронавируса.

Европейский Союз снимет для украинцев ограничения на пересечение границ в случае, если в нашей стране будет наблюдаться положительная динамика с COVID-19. Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил министр иностранных дел Дмитрий Кублеба.

"ЕС определил четкий перечень критериев, согласно которым принимается это решение. Как только мы впишемся в них – а там ключевое это объем и динамика заболеваемости – я вас уверяю, что все проблемы для безвиза сразу исчезнут", – убежден он.

По его словам, это не особое отношение ЕС к украинцам, а общая политика, обусловленная исключительно страхом перед распространением коронавируса в Евросоюзе.

Министр добавил, что пандемия в целом "создала фестиваль паники и истерики" в мире, когда даже страны Шенгена закрывались друг от друга.

Полное интервью журналиста OBOZREVATEL с главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба рассказал, почему в Украине заблокирован безвиз с ЕС, а также уточнил, что никаких политических или юридических проблем с ним нет.