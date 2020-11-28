Куда поехать на Новый год за границу: открытые для Украины страны и цены

Отметить Новый год за границей – мечта многих украинцев. Однако пандемия внесла свои коррективы в планы тех, кто привык встречать новогодние праздники не дома.

Несмотря на то, что многие страны в связи с нестабильной ситуацией в мире из-за коронавируса закрыли границы, некоторые государства все же принимают туристов. Но отправляясь за границу, нужно быть в курсе последних событий, поскольку страны могут резко менять правила въезда для путешественников.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL директор украинского турагенства Ирина Дроздова расcказала, в каких странах можно встретить Новый год и Рождество, и назвала актуальные цены на отдых в праздники.

Отдых на Новый год в теплых странах

Одним из самых популярных направлений на новогодние праздники является Египет, который открыт для туристов из Украины. Если ранее украинцы могли свободно приезжать в эту страну, то теперь для въезда потребуется негативный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 72 часов до прибытия в Египет.

Во время пандемии коронавируса на курортах Египта значительно меньше отдыхающих, чем обычно, отели не заполнены на полную мощность, контактов между туристами гораздо меньше.

Стоимость отдыха на Новый год в Египте:

От $350-400 с питанием "все включено". Цена указана за одного человека, с учетом авиаперелета, продолжительность тура 7-10 ночей с заездом с 26-28.12.2020 г.

В стоимость включена медицинская страховка, в том числе покрывающая лечение COVID-19. По желанию, можно докупить различные повышенные пакеты с более широким спектром действия в каждом отдельном случае. Стоимость повышенного полиса варьируется от 350 до 1500 грн/чел.

Египет. Depositphotos

Встретить Новый год 2021 за границей украинцы смогут и в ОАЭ. У туристов есть возможность выбирать и городские и прибрежные отели.

С 3 октября 2020 года, чтобы попасть украинцам в ОАЭ, нужно пройти дополнительный бесплатный тест по прибытии в аэропорт DXB. Кроме того, также нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест сделанный не ранее чем за 96 часов до пересечения границы.

Стоимость отдыха на Новый год в ОАЭ:

От $ 600, отель в центре Дубай с завтраками, от $ 750 – пляжные отели. Цена указана за одного человека, с учетом авиаперелета, продолжительность тура 7-10 ночей с заездом с 26-28.12.2020 г.

В цену включена медицинская страховка, в том числе покрывающая лечение от коронавируса.

ОАЭ . Depositphotos

Отдохнуть и встретить новогодние праздники украинцам выпадет возможность возле Карибского моря в Доминикане.

Однако с 29 ноября правительство Доминиканской Республики вводит единую электронную анкету для всех въезжающих в страну туристов, с 1 января она станет обязательной. Кроме того, при пересечении границы страны справка об отсутствии COVID-19 не нужна, туристов в аэропортах будут проверять на коронавирус выборочно. Также путешественникам предложат бесплатные страховки, покрывающие лечение от COVID-19.

Стоимость отдыха на Новый год в Доминикане:

От $ 1900, питание "все включено". Цена указана за одного человека, с учетом авиаперелета, продолжительность тура 7-10 ночей с заездом с 26-28.12.2020 г.

Доминикана. Depositphotos

Отправляясь на отдых в Танзанию, туристы могут не переживать за здоровье в связи с пандемией, поскольку в стране соблюдаются все правила безопасности: сотрудники аэропорта и отелей всегда в масках, все места общего пользования оборудованы санитайзерами, вход в рестораны исключительно только в масках. По официальной статистике за все время пандемии в Танзании зарегистрировано лишь 509 случаев коронавируса.

Эта страна не требует ПЦР-тестов, а также не нужно соблюдать карантин. У туристов в аэропорту замеряют температуру, а также просят заполнить небольшую анкету. Если будут подозрения на коронавирус, путешественников могут попросить сдать тест и пройти 14-дневный карантин в случае, если он окажется положительным.

Стоимость отдыха в Танзании, о-в Занзибар

От $ 930 с завтраками. Цена указана за одного человека, с учетом авиаперелета, продолжительность тура 7-10 ночей с заездом с 26-28.12.2020 г.

В стоимость включена медицинская страховка, в том числе покрывающая лечение COVID-19.

Танзания. Depositphotos

Провести Новый год с кокосом в руке, наслаждаясь солнцем и морем, украинцы смогут на Мальдивах, поскольку эта страна сейчас пользуется большим спросом из-за дешевых туров.

При въезде на острова все иностранцы, за исключением детей до 1 года, обязаны иметь при себе отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 на английском языке. Тест должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до вылета.

Также за 24 часа до прибытия на Мальдивы необходимо получить QR-код после заполнения специальной анкеты Traveller Health Declaration на официальном иммиграционном сайте правительства. Аналогичную процедуру необходимо повторить перед обратным вылетом – не ранее чем за 24 часа до рейса.

Стоимость тура на Новый год на Мальдивы:

От $ 985 в хостеле с завтраками, от $ 1690 в отелях 4* с полным питанием. Цена указана за одного человека, с учетом авиаперелета, продолжительность тура 7-10 ночей с заездом с 26-28.12.2020 г.

В пакетном туре медицинская страховка, в том числе покрывающая лечение от коронавируса. Дополнительно, по желанию, можно докупить различные повышенные пакеты с более широким спектром действия в каждом отдельном случае. Стоимость повышенного полиса варьируется от 350 до 1500грн/чел.

Мальдивы. Depositphotos

Отдых на горнолыжных курортах

Для любителей горнолыжного отдыха тоже есть несколько направлений: зимние курорты Турции, Болгарии, Черногории и Северной Македонии. Экскурсионные туры предлагаются в Турцию: Стамбул, Каппадокия, Памуккале; некоторые страны Балканского региона: Черногория, Сербия, Македония, кроме экскурсионных маршрутов, здесь предлагается и лечебно-профилактический отдых с теплыми термальными водами.

Новогодний уик-энд в Стамбуле от € 189 за чел.

Горнолыжный тур в Болгарию от € 350 за чел. с авиа и завтраками

Горнолыжная Турция от € 900 за чел. с авиа и завтрак + ужин

В каждом пакетном туре будет включена медицинская страховка, в том числе покрывающая лечение COVID-19.

Горнолыжный курорт в Болгарии. Depositphotos

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован список самых популярных направлениях для путешествий по Украине на Новый год и Рождество.