Куда поехать на Новый год в Украине: актуальные направления и цены

Провести зимний уикенд можно в любой стране. Однако не только за границей, но и в Украине есть предостаточно интересных мест, куда можно отправиться в холодное время года.

К тому же в связи с пандемией коронавируса многие зарубежные направления, пока что недоступны для туристов, поэтому есть прекрасная возможность изучить интересные места своей страны. Но стоит учесть тот факт, что новогодние мероприятия могут быть ограничены из-за эпидемиологического состояния в выбранной местности. Поэтому прежде чем планировать свой зимний уик-энд, следует узнать актуальную информацию.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL директор украинского тур-агенства Ирина Дроздова поведала нам о самых популярных направлениях для путешествий по Украине на Новый год и Рождество.

Горнолыжные курорты Закарпатья и Прикарпатья

Необязательно быть лыжником или сноубордистом, чтобы интересно провести время в горах: свежий морозный воздух, заснеженные верхушки густого леса, вкусная еда и местные наливки, экскурсии, купание в горячих чанах – это прекрасная атмосфера для перезагрузки и восстановления сил. Наибольшим спросом пользуются такие направления зимой: Буковель, Яремче, Драгобрат, Пилипец, Яблуница.

Добраться до курортных зон можно самолетом, поездом, на собственном авто, автобусом. Также имеются готовые пакетные предложения "под ключ": туристам предлагают транспорт, размещение, страхование, экскурсии и досуг.

Отдохнуть зимой в горах можно как в небольших частных апартаментах, в шале, так и в отелях люкс-класса – с питанием или с мини-кухней для самостоятельного приготовления. Проживание обойдется в среднем от 2 до 5 тыс. грн с человека за 5 дней размещения на Новый год или Рождество, в зависимости от условий размещения, дальности от подъемников и питания.

Если вы хотите выбрать отель с набором спа-услуг: сауны, джакузи, бассейны, тренажерный зал и т.д., тогда стоимость отдыха за 5 дней в зимний период будет варьироваться от 7-9 тыс. грн с человека. Дополнительно предлагают организацию праздничного ужина с анимацией, концертом, дискотекой (от 750 грн до 2500 грн с человека).

Итак:

средняя цена за отдых в горнолыжном курорте на новогодние и рождественские праздники обойдется одному человеку на 5 дней от 2 до 5 тыс. грн;

Если же отель предоставляет множество услуг, тогда ценник возрастет от 7-9 тыс. грн для одного лица за 5 дней.

Одесса

Отдохнуть возле моря можно и на зимние каникулы. В Одессе есть множество отелей на набережной, которые работают круглогодично и готовы предложить полный спектр развлечений и досуга: закрытые бассейны, джакузи, спа-услуги, анимационные мероприятия в детских клубах, интерактивные игры и соревнования, тематические мастер-классы, приятные прогулки у моря.

По сравнению с летним отдыхом, зимой здесь умеренные цены. В этом году можно рассчитывать на качественный отель по цене от 4 тыс. грн с человека за 5 дней с завтраком в новогодне-рождественские праздники. По желанию на этот период можно приобрести входной билет с развлекательной программой, многие отели предлагают различные акции: ночи в подарок, бесплатное размещение детей до 12 лет или бесплатный праздничный ужин в случае длительного размещения (от 5 ночей).

Итак:

средняя стоимость отдыха в Одессе на Новый год и Рождество 2021 обойдется одному человеку на 5 дней от 4 тыс. грн.

Львов

Этот колоритный город привлекает в любое время года туристов не только из Украины, но и со всего мира. В период рождественских праздников здесь царит особенно уютная атмосфера: улицы и площади наряжают в яркие огни, местные мастера готовят вкусный глинтвейн, на каждом шагу звучит музыка и пение, в воздухе чувствуются ароматы свежей выпечки, крепкого кофе и национальных вкусностей.

Во Львове большой выбор услуг размещения. Так, проживание на 3 дня в центре города на Новый год или Рождество обойдутся на 1 человека от 1800 грн в хостеле и до 5 тыс. грн в гостинице с завтраками. Новогоднюю или рождественскую ночь можно провести на центральной площади города или заказать столик в ресторане.

Итак:

3 дня проживания во Львове на новогодне-рождественские праздники обойдутся от 1800 грн в хостеле за одного человека;

Если же выбирать гостиницу с завтраками, то цена увеличится до 5 тыс. грн за одну персону на 3 дня.

Каменец-Подольский

Попасть в настоящую зимнюю сказку можно, посетив Каменец-Подольский. Каждый год в этом городе проходит фестиваль "Рождественские полеты". При удачной погоде в небо запускают воздушные шары. Любителям острых ощущений и великолепных пейзажей настоятельно рекомендуем попробовать этот вид досуга. Полетать на воздушных шарах в Каменец-Подольске обойдется от 3 тыс. грн за одного человека.

Однако из-за пандемией коронавируса все фестивали могут быть отменены. Окончательное решение по формату проведения новогодних и рождественских праздников будет приниматься в декабре городскими органами властей.

Для любителей активного отдыха есть выбор экскурсионных поездок и комбинированных туров экскурсии + катание на лыжах "под ключ": за 2-3 тыс. грн с человека можно забронировать тур на зимние праздники, продолжительностью от 2 до 5 дней, включены транспортные услуги, обзорные экскурсии, размещение в гостинице, питание, медицинское страхование, сопровождение гида.

Итак:

новогодне-рождественский тур от 2 до 5 дней обойдется от 2-3 тыс. грн с человека с пакетом "все включено".

Киев

Провести новогодне-рождественский уик-энд можно и в сердце Украины, столице – Киеве. В зимний период город становится особенно красив: вы сможете увидеть главную елку страны, празднично украшенный Подол с большим колесом обозрения, но традиционную ярмарку в этом году проводить не будут. Также из-за пандемии коронавируса отменили новогодние концерты и ограничат посещение праздничной зоны на Софийской площади.

Чтобы провести новогоднюю ночь незабываемо, есть пакеты "новогодний" или "рождественский", который в столице будет стоить от 700 грн с человека за 1-2 суток. В этот пакет входит: пользования закрытым бассейном, сауной, размещение в номере с завтраком. Зачастую отели предлагают яркую праздничную вечеринку на Новый год и Рождество с конкурсами, интерактивом, дискотекой, закусками и напитками.

Итак:

провести незабываемо Новый год или Рождество в Киеве обойдется 1 человеку на 1-2 суток от 700 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, не так давно стали известны самые популярные места в Украине за 2020 год