Куда поехать на 14 февраля: топ романтичных мест в Украине для влюбленных

14 февраля – праздник всех влюбленных и отличный повод провести этот день со второй половинкой. Его можно сделать запоминающимся не только благодаря подаркам, но и получив незабываемые впечатления от совместного путешествия.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL директор туристического агентства Наталья Селезнева назвала лучшие города Украины для романтического уикенда на День святого Валентина.

Романтический отдых в Буковеле

Провести 14 февраля в обществе любимого человека можно и на курорте Буковель. Такой вариант подойдет не только почитателям активного зимнего отдыха, но и тем, кто хочет уединиться на природе. В феврале погода создала все условия, чтобы покататься на лыжах, можно даже устроить себе relax в акваклубе (Voda Club), карпатских чанах или СПА на территории своего отеля.

Достопримечательности в Буковеле: Введенская церковь, Женецкий водопад (водопад Гук), сувенирный рынок в Яремче, ресторан-музей "Гуцульщина", развлекательный центр "Бука".

Цена за сутки в небольшом отеле в Буковеле стартует от 1500 грн, 3000 – в "пузырчатом" отеле, и от 6000 гривен в минимальной категории отеля класса люкс.

Отдохнуть можно в Буковеле Shutterstock

Зимний уикенд в Полтаве

Полтава – очень романтичный и уютный город, где можно провести 14 февраля: прогуляться по центральной пешеходной улице со множеством интересных кафе, посмотреть на город и Ворсклу со смотровой площадки у "Белой беседки".

Достопримечательности в Полтаве: Бела беседка, Круглая площадь, Сампсониевская церковь, полтавский дендропарк, художественный музей и филармония.

Стоимость апартаментов в центре города Полтавы – от 600 грн за сутки.

Полтава. Shutterstock

В 14 км от Полтавы находится горнолыжный комплекс Сорочин Яр, с двумя трассами по 300 м каждая, где можно покататься на лыжах. Совсем рядом с ним есть загородный комплекс на берегу реки Ворскла с номерами и отдельностоящими домиками как для двоих, так и для компании.

Стоимость домика для двоих – 3900 грн за сутки с завтраками.

Сорочин Яр под Полтавой. Shutterstock

Одесса – город для влюбленных

Безумно романтично повстречаться с морем в зимнее время. В Одессе влюбленные могут попробовать все самые вкусные городские блюда, прочувствовать гостеприимность этого места, сделать красивые фото на память с любимым человеком.

Достопримечательности в Одессе: улица Дерибасовская, городской сад, Потемкинская лестница, пассаж, Одесский оперный театр, Приморский бульвар, Греческий парк, катакомбы, трасса здоровья.

Одесса зимой радует стоимостью жилья: в честь "не сезона" и в центре города можно арендовать номер или стильные апартаменты за 900 грн, а хороший отель на берегу моря – за 4700 грн с завтраками.

Поехать вдвоем можно в Одессу Shutterstock

Романтика во Львове

Этот город остается фаворитом влюбленных для уикенда. Гулять по улочкам Львова – это уже целое приключение. Город пропитан историей и романтикой, атмосфера располагает к пешим прогулкам, а множество необычных кафе – к уютным вечерам.

Достопримечательности во Львове: площадь Рынок, Высокий замок, Оперный театр, Армянская церковь, ратуша, мастерская шоколада, Кафедральный латинский собор.

С проживанием во Львове для туристов никогда не было проблем, а что особенно радует – все больше загородных комплексов открываются в области.

Для примера, в Славском есть как бюджетные варианты по 600 грн за сутки, так и современные с очень красивым видом из номера на горы от 1300 грн/сутки, и отдельно тоящие виллы по 3000 грн. В центре Львова снять квартиру на сутки обойдется в 500 грн.

Центр Львова – отличный вариант для выходных Shutterstock

Свидание под Киевом

Отметить День святого Валентина можно и в пригороде Киева. Как сами киевляне, так и гости из других мест бронируют комплексы и СПА-отели в Глебовке, Броварах, Хотяновке и других городах и селах рядом со столицей, что расположились на берегу Днепра и Киевского водохранилища, с крытыми бассейнами и relax-комплексами.

Стоимость номеров в таких комплексах от 1400 грн за сутки, а шале/домиков – от 4500 грн.

Отдохнуть можно в СПА-комплексе под Киевом Shutterstock

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