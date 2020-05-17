Куда можно поехать после карантина: самые необычные места в мире

После окончания карантина из-за пандемии коронавируса страны мира одна за другой открывают свои границы для путешественников.

Так, уже готовятся принимать иностранных туристов Турция, Грузия, Греция, Кипр, Австрия, Черногория и другие государства. Для тех, кто с нетерпением ждет окончания карантина, чтобы отправиться в поездку, OBOZREVATEL подготовил подборку из самых необычных мест на Земле.

1. Турция: Памуккале

Памуккале Pixabay

Памуккале, ряд термальных источников, высекших "ступени" в белоснежном известняковом склоне, вполне заслуженно входит во множество рейтингов самых красивых мест на Земле.

2. Мальдивы: светящаяся вода

Светящаяся вода на Мальдивах Pixabay

Даже на таком популярном курорте, как Мальдивы, есть свои удивительные места. Так, здесь можно наблюдать уникальное "звездное небо" прямо в океане: люминесцирующий планктон, населяющий воды у острова Ваадху.

3. Ирландия: Дорога гигантов

Дорога гигантов в Ирландии Pixabay

После извержения вулканов много столетий назад здесь образовались 40 тысяч базальтовых колонн, уходящих в море, напоминающих ступени для настоящих великанов. Кроме, прогулки по колоннам, тут также можно наблюдать живописную панораму и прокатиться по окрестностям на арендованном велосипеде.

4. Боливия: Солончак Уюни

Солончак Уюни в Боливии Pixabay

Жемчужина Боливии Салар-де-Уюни, бесспорно, является одним из самых необычных мест на планете. Солончак Уюни становится настоящим чудом природы в сезон дождей. Покрытое тонким слоем воды озеро превращается в самое большое природное зеркало в мире.

5. Остров Сокотра, Йемен: драконовые деревья

Драконовые деревья, Йемен Pixabay

В одном из самых необычных мест Йемена, на острове Сокотра, можно увидеть удивительные драконовые деревья, выделяющие сок ярко-красного цвета. Раньше они росли еще на Канарских островах, но из-за активного сбора ценной красной смолы их практически не осталось. Небольшую рощицу можно пока еще наблюдать в Йемене.

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