Когда дешевле ехать на море в Египет: эксперты оценили все за и против

Лететь на отдых в Египет выгоднее всего зимой – с декабря по февраль.

Об этом сообщили ведущие YouTube-канала Travel24. По словам экспертов, зима отлично подойдет тем, кто желает ознакомиться со страной, и не хочет сутками проводить время на пляже.

"Зима отлично подходит для пеших прогулок. А вот для морского отдыха лучше выбирать летний сезон. Для комфортного отдыха в Египте лучше лететь отдыхать в декабре", – заявили ведущие.

Отдых в Египте зимой. Shutterstock

Кроме того, эксперты признались, когда бюджетнее всего отдыхать в Египте. Как оказалось, февраль всегда в Египте был самым дешевым месяцем. По словам ведущих, люди думают, что в этой стране зима и холодно, к тому же многие туристы не хотят сдавать тесты на коронавирус.

"Февраль – самый низкий сезон в плане цен. Зимой как раз таки погода прогулочная, можно съездить в Каир, Луксор, на пирамиды, походить по городу и улочкам, когда стоит комфортная температура в отметке +25. Однако зима не подходит для пляжного отдыха", – поведали специалисты.

Также эксперты дали совет, куда лучше лететь зимой: Хургада или Шарм эль Шейх.

"Зимой в Хургаде из-за открытого пространства на пляжах дует сильнее ветер, чем в Шарм эль Шейхе. Однако все зависит от бухт, где они расположены. Есть бухты в Шарм эль Шейхе, где можно заметить сильный ветер. В марте, к примеру, отдых будет комфортнее в Шарм эль Шейхе, поскольку там дует теплый ветер. А вот температура воды в море везде одинаковая", – признались ведущие.

Куда лететь на отдых зимой: Египет. Shutterstock

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Египте запускают программу скидок на авиабилеты и отели для местных и иностранных путешественников. Так, она будет действовать с 15 января до конца февраля 2021-го.