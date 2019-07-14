"Казантип сдох, но он не умер": во что превратили популярный музыкальный фестиваль оккупанты Крыма

В оккупированном Крыму запечатлели на фото место проведения ежегодного рэйв-фестиваля "Республика КаZантип".

Снимки опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым‏. "Поповка. Новый формат Казантипов. Семейный", – подписала она. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

На кадрах некогда известного курорта запечатлена часть уцелевшей конструкции, где кое-где играют дети. О "территории счастья" в Поповке больше ничего не напоминает.

Поповка Twitter RoksolanaToday&Крым

"Казантип детский" Twitter RoksolanaToday&Крым

О рэйве больше ничего не напоминает Twitter RoksolanaToday&Крым

"Казантип детский" Twitter RoksolanaToday&Крым

"Поповка. Новый Казантип формат "Сваты", - подписала пост в Twitter блогер. "Казантип сдох, но он не умер. Теперь это называется Z-city" - цитата из бывшего гражданина Республики. Кто знает, что он имел ввиду", - написала также блогер.

"Казантип семейный-шашлычный" Twitter RoksolanaToday&Крым

Теперь это место, чтобы просто позагорать Twitter RoksolanaToday&Крым

В оккупации говорят, что теперь это какое-то "Z-city" Twitter RoksolanaToday&Крым

Почти 6 лет назад сюда съезжались тысячи любителей электронной музыки и коктейлей Twitter RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сеть попали фото "Республики КаZантип" на 5-й год оккупации - "Ржавое рэйв-кладбище".

КаZантип был ежегодным рэйв-фестивалем в Крыму до 2014 года. Фест собирал под своей крышей, а точнее на 14 танцполах, размещенных на 15 гектарах пляжей, сотни ди-джеев и обеспечивал Крым дополнительной туристической посещаемостью до 100 тысяч и более, любителей электронной музыки.

После 2014 года фестиваль пытался переехать в Одесскую область — на популярный курорт Затока. Однако, там он просуществовал всего один сезон.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!