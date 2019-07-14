"Казантип сдох, но он не умер": во что превратили популярный музыкальный фестиваль оккупанты Крыма

В оккупированном Крыму запечатлели на фото место проведения ежегодного рэйв-фестиваля "Республика КаZантип".
Снимки опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. "Поповка. Новый формат Казантипов. Семейный", – подписала она. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).
На кадрах некогда известного курорта запечатлена часть уцелевшей конструкции, где кое-где играют дети. О "территории счастья" в Поповке больше ничего не напоминает.
Поповка
Twitter RoksolanaToday&Крым
"Казантип детский"
Twitter RoksolanaToday&Крым
О рэйве больше ничего не напоминает
Twitter RoksolanaToday&Крым
"Казантип детский"
Twitter RoksolanaToday&Крым
"Поповка. Новый Казантип формат "Сваты", - подписала пост в Twitter блогер. "Казантип сдох, но он не умер. Теперь это называется Z-city" - цитата из бывшего гражданина Республики. Кто знает, что он имел ввиду", - написала также блогер.
"Казантип семейный-шашлычный"
Twitter RoksolanaToday&Крым
Теперь это место, чтобы просто позагорать
Twitter RoksolanaToday&Крым
В оккупации говорят, что теперь это какое-то "Z-city"
Twitter RoksolanaToday&Крым
Почти 6 лет назад сюда съезжались тысячи любителей электронной музыки и коктейлей
Twitter RoksolanaToday&Крым
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сеть попали фото "Республики КаZантип" на 5-й год оккупации - "Ржавое рэйв-кладбище".
КаZантип был ежегодным рэйв-фестивалем в Крыму до 2014 года. Фест собирал под своей крышей, а точнее на 14 танцполах, размещенных на 15 гектарах пляжей, сотни ди-джеев и обеспечивал Крым дополнительной туристической посещаемостью до 100 тысяч и более, любителей электронной музыки.
После 2014 года фестиваль пытался переехать в Одесскую область — на популярный курорт Затока. Однако, там он просуществовал всего один сезон.
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