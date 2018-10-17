"Казалось, что умру": Комаров раскрыл шокирующие подробности нового путешествия

Украинский телеведущий тревел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о своем опыте участия в первобытных ритуалах бразильских племен.

Телеведущему пришлось попробовать традиционный напиток индейцев "айяуаска" - из коры дерева и лианы, чтобы стать ближе к природе, об этом сообщает пресс-служба 1 + 1.

"Это настоящий галлюциноген. У меня перед глазами полностью все изменилось. Я оставался в сознании и понимал, чем я занимаюсь, но ощущения были необычные", - рассказал Комаров.

Также ему предложили пройти ритуал, который должен был полностью изменить его к лучшему.

"Яд со спины опасной лягушки в Бразилии вводят в организм. После этого 15 минут ты находишься в таком состоянии, что кажется, сейчас умрешь", - прокомментировал путешественник.

Кроме того, Комаров отметил, что таких ритуалов в жизни индейцев множество.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный телеведущий в тревел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, как испытывал древние ритуалы амазонских племен на себе . Мужчина отметил, что его организм оказался к такому не готов.