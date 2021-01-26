Какая погода на доступных для украинцев морских курортах: температура воды и воздуха. Инфографика

В этом году из-за закрытия многих границ туристы выбирают такие популярные курорты как Египет, Доминикану, Мальдивы и другие, где действуют менее жесткие карантинные ограничения. Главное в отпуске – это погода, которая не должна испортить отдых.

Отметим, что ранее многих знаменитостей на элитном курорте застала непогода и из-за этого им пришлось отменить свои планы. Как сейчас обстоят дела с погодными условиями в популярных странах – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Хургада, Египет

По данным синоптиков, порывы ветра достигают 6-11 м/с. Температура воздуха днем составляет +22 градуса, а ночью +14 градусов тепла. Осадков на этом курорте не предвидится. Температура воды – 23,3 градуса.

Погода в Хургаде Скриншот

Занзибар

В этом месте синоптики прогнозируют дожди с грозами, но при этом температура воздуха составляет днем +30 градусов тепла, а ночью +26 градусов. Порывы ветра достигают 5-10 м/с. Температура воды – 28,3 градуса.

Погода в Занзибаре Скриншот

Пунта-Кане, Доминикана

На курорте также прогнозируют дожди с грозами. Днем температура воздуха достигает +26 градусов тепла, а ночью +25 градусов. Порывы ветра – 7-13 м/с. Температура воды – 27 градусов.

Погода в Пунта-Кане Скриншот

Мале, Мальдивы

На известном курорте солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем достигает +31 градуса тепла, а ночью немного снижается до +27 градусов. Порывы ветра – 6-9 м/с. Температура воды – 27 градусов.

Погода в Мале Скриншот

Коломбо, Шри-Ланка

По данным синоптиков, осадков на курорте не предвидится. Порывы ветра достигают 7-12 м/с. Температура воздуха составляет днем +29 градусов тепла, а ночью +21 градус. Температура воды – 28,2 градуса.

Погода в Коломбо Скриншот

Канкуне, Мексика

На курорте синоптики прогнозируют дожди с грозами, но при этом температура воздуха составляет днем +27 градусов тепла, а ночью +23 градуса. Порывы ветра достигают 8-15 м/с. Температура воды – 26,2 градуса.

Погода в Канкуне Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, появился свежий прогноз погоды на февраль 2021 года в Шарм-эль-Шейхе.