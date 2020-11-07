Как выглядели популярные рестораны в СССР: самые любимые заведения советской элиты

Во времена СССР рестораны для большинства граждан не являлись часто посещаемыми местами – посиделки в престижных заведениях стоили довольно много, а некоторые из них и вовсе открывали свои двери только избранным клиентам. Потому завсегдатаями ресторанов были, по большей мере, обеспеченные и статусные люди.

В советских ресторанах можно было не только вкусно поужинать дефицитными деликатесами, но еще и потанцевать под живую музыку и просто провести время среди интересной публики. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядели популярные и престижные рестораны в СССР.

Самые популярные рестораны советского Киева

Ресторан "Млын", Киев. cf.ua

Ресторан "Млын", Киев. cf.ua

Ресторан "Млын" на берегу Днепра мог составить конкуренцию любому загородному. Он был построен западными архитекторами в 1967 году. Это было место исключительно для правительственной элиты. В конце 80-х – начале 90-х годов ресторан работал в формате общепита. С террасы открывался вид на Днепр. "Фишкой" ресторана было водяное колесо диаметром в 6 м.

Ресторан "Метро", Киев. cf.ua

Интерьер ресторана "Метро" в Киеве. kyivpastfuture.com.ua

Еще одним элитным рестораном в советские годы был "Метро". Находился он, соответственно, над выходом из станции метро "Крещатик". В свое время он был одним из самых популярных и дорогих заведений столицы. В интерьере были использованы цветные витражи и панно. В просторном зале праздновали дни рождения с живой музыкой. Особенно хвалили обслуживание. Популярное блюдо – фирменная котлета "Метро". Был закрыт в начале 90-х.

Ресторан "Прага" был окружен большим озером. cf.ua

Интерьер ресторана "Прага" в 50-х годах. kyivpastfuture.com.ua

В послевоенные годы деятельность властей была направлена на продуктивность производства. Для доказательства достижений в начале 50-х годов был построен комплекс ВДНХ (выставка достижений народного хозяйства). На его территории находилось 180 зданий, ландшафтные аллеи и пруды. Также было несколько ресторанов. Наиболее известный – "Прага". В конце 50-х годов он стал одним из первых в столице, где начали экспериментировать с сочетаниями вкусов, внося западные тенденции в традиционную кухню. Здесь начали подавать блюда чешской и немецкой кухни.

Ресторан "Столичный" на Крещатике. cf.ua

Ресторан "Столичный" на Крещатике, интерьер. cf.ua

В ресторане "Столичный" отдыхала исключительно элита. В меню – котлеты по-киевски, разные виды ухи и борща. Удивляли разнообразием алкоголя. Вечером ресторан превращался в сигаретный клуб (их можно было выбрать в специальном отдельном меню).

Ресторан "Закарпатская роза" в Киеве, интерьер. cf.ua

Ресторан "Закарпатская роза" в Киеве, интерьер. cf.ua

"Закарпатская роза" – заведение с винным погребом сразу же после открытия стало популярным местом среди населения не только Украины, но и всего Советского Союза. Здесь хранили вина, привезенные из Закарпатской области. Уникальное место для того времени. Вино можно было дегустировать, не отходя от бочки. Понравившееся покупали в лавке на первом этаже. В холодное время года в заведении готовили фирменные глинтвейны. Позже хранилище превратили в полноценный ресторан. Из бочек сделали своеобразные кабинки со столиками. Кроме украинских блюд предлагали изысканные блюда европейской кухни.

Ресторан "Днепр" В Киеве. my-kiev.com

В отеле "Днепр" находился одноименный ресторан с большой историей, он был открыт в 60-х годах. Это был ресторан первого класса, который принадлежал линии "Интурист". Интерьер заведения украшали керамические тарелки ручной работы. В ресторане работали официанты и повара высокого уровня. Сотрудников ресторана вывозили в Крым на всесоюзные праздники и банкеты благодаря их высокой квалификации.

Как выглядели элитные рестораны в разных городах СССР

Ресторан "Русе" в Риге. back-in-ussr.com

Ресторан "Пахца" в Тбилиси (Грузия). back-in-ussr.com

Ресторан "Магнолия" в Сочи (РФ). back-in-ussr.com

Ресторан при Центральном Доме Литераторов был одним из самых популярных в Москве. Мoscowchronology.ru

Один из ресторанов Санкт-Петербурга. Skif-tag.livejournal.com

Ресторан "Турист" (город Могилев, Беларусь). osssr.ru

Ранее OBOZREVATEL публиковал снимки квартир в одном из элитных советских домов, где жили самые богатые люди в СССР.