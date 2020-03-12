Как выбрать идеальный остров в Греции

Пляжи, серфинг, вечеринки, древние руины или семейный отдых? В солнечной Греции более 6 тыс. островов на любой вкус.

Среди них есть огромные участки суши с многочисленными городами и шумными пляжами, уединенные живописные островки с элитными отелями, а также множество вовсе необитаемых островов.

Идеальный уголок для себя здесь найдет каждый. А добраться до любого из них удобно, подобрав авиабилеты на aviasales.ua.

Миконос - остров вечеринок

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Небольшой остров в Эгейском море называют греческой Ибицей благодаря шикарным вечеринкам, фестивалям, пляжным барам и самым крутым диджеям мира, которые выступают здесь в разгар сезона.

А в перерывах между тусовками, можно наслаждаться отдыхом на местных лазурных пляжах, любуясь видом на живописные городки Миконоса.

Родос для всей семьи

Родос – один из самых крупных островов Греции и один из немногих в стране, где популярна система "все включено". Поэтому здешние отели – идеальны для отдыха с детьми. Ведь семьи могут наслаждаться комфортом и отличной греческой кухней без всяких забот. Также здесь пологие, подходящие для малышей пляжи.

Семьи с детьми постарше могут разнообразить свое путешествие, посетив местные достопримечательности. Например, знаменитую Родосскую крепость или старинный город Линдос.

Корфу для любителей истории

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В Греции есть множество островов и городов, по которым можно путешествовать месяцами, не увидев по сути ничего из знаменитого исторического наследия этой страны.

Остров Корфу – идеальный вариант для тех, кто успевает посетить лишь один остров, но хочет по-настоящему прикоснуться к изысканной средиземноморской архитектуре Греции. Главные достопримечательности здесь – дворец Ахиллеон и Старый город Корфу.

Кроме того, этот остров славиться уединенными пляжами и бухтами невероятной красоты.

Парос для пляжного отдыха

Если вас не интересуют шумные вечеринки, пакетные туры и скитания по древним руинам, идеальный выбор для вас – Парос. Среди украинцев этот остров не пользуется большой популярностью, а ведь именно здесь действительно прекрасные песчаные пляжи, которые неоднократно провозглашались лучшими в Европе.

Кроме того, в юго-восточной части острова часто дуют сильные ветра, так что это еще и идеальное место, чтобы заняться серфингом. На побережье даже есть известные школы, где поставить на серф смогут даже новичка.

Наксос для исследователя

Остров Наксос – лучший выбор для искателей приключений. Здесь можно недели напролет изучать руины древних храмов и заброшенных городов в горах, а затем бродить по обширным песчаным пляжам. Только не забудьте, отправляясь в путь, запастись удобной обувью.

Санторини для романтиков

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Санторини – один из самых живописных и "инстаграмных" островов не только Греции, но и мира. Узнаваемый пейзаж создают белоснежные домики с синими крышами в цветах.

Эти виды делают Санторини – классическим местом для романтического отдыха, в частности для медового месяца. Остановиться можно в отеле или в уединенной романтичной вилле. Выбор здесь на любой вкус и кошелек.

Крит для гурмана

Греческая кухня, изобилующая овощами, знаменитым сыром фетой, рыбой, морепродуктами и оливками, хороша везде, но именно Крит, самый большой и популярный остров Греции, считается меккой для гурманов.

Здесь множество ресторанов, начиная от бюджетных семейных ресторанчиков и заканчивая шикарными заведениями именитых кулинаров, которые регулярно входят в списки лучших ресторанов мира.

Чтобы побывать на греческом острове своей мечты, дешевые авиабилеты легко и удобно искать на aviasales.ua.

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