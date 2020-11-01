Как путешествовать бюджетно: тревел-лайфхаки

Чтобы отправиться в путешествие, необязательно иметь для этого много средств. Достаточно лишь уделить внимание планированию и изучить несколько лайфхаков, которые помогут существенно сэкономить в поездке.

Однако сейчас из-за пандемии коронавируса отправиться в путешествие довольно проблематично, поскольку не все страны открыли въезд для украинцев. Недавно OBOZREVATEL рассказывал, как сейчас происходят перелеты, а также о правилах для безопасного отдыха в 2020 году.

Но для многих пандемия не стала преградой в путешествиях. Чтобы сэкономить в поездке, OBOZREVATEL составил тревел-лайфхаки.

1. Жилье

Для некоторых путешественников отели и хостелы – идеальный вариант для ночлега. Однако есть и те, кто хочет сэкономить на проживании. Если путешествуете летом, или в стране, где комфортная температура воздуха ночью, самый бюджетный вариант – это палатка со спальным мешком.

Тот, кто ищет апартаменты с удобствами, может воспользоваться специальными приложениями. Популярным международным сервисом для туристов является CouchSurfing – сообщество, которое объединяет людей, а главной его целью является именно "обмен гостеприимством" по всему миру. По сути, вы находите себе не только бесплатное проживание, но и новых друзей.

Если же бюджет путешественника позволяет выбрать хостел или отель, тогда для быстрого поиска подходящего варианта можно воспользоваться приложением Booking.com, которое покажет территориально самые лучшие варианты ночлега на любой кошелек. К тому же, на сайте можно забронировать жилье заранее.

Проживание в палатках - один из видов бюджетного путешествия.

2. Пользуйтесь специальными приложениями для путешественников

Собираясь в ту или иную страну, путешественнику нужно изучить все сервисы, которые помогут существенно сэкономить.

Купить билет на самолет дешево можно за 10-12 месяцев до предполагаемой поездки. К слову, на сайте Aviasales , например, есть даже календарь низких цен.

Трекинг полетов, регистрация на рейс, а также уведомления об изменении статусов рейса можно отследить в приложении App In The Air.

Найти достопримечательности, отели и много другое поможет бесплатный сервис TripAdvisor.

Осуществить одновременный поиск и сравнение билетов на различный транспорт – автобусы, поезда и самолеты можно с помощью приложение Omio.

ParkMe Parking – сервис для тех, кто передвигается на авто. Он поможет найти и зарезервировать места на ближайшей и самой дешевой парковке.

Используйте специальные приложения для бюджетного отдыха.

3. Транспорт

Чтобы путешествовать дешево, в некоторых странах экономичнее арендовать машину, чем пользоваться городским транспортом. Однако, если ваш бюджет не позволяет воспользоваться арендой авто, более дешевый, а зачастую, бесплатный вариант – автостоп.

Для тех, кто ищет планировщика поездок, который поможет построить маршруты, комбинируя перелеты и наземный транспорт с указанием времени и цен, можно воспользоваться сервисом Rome2rio.

Также существуют услуги carsharing (вариант аренды автомобиля у профильных компаний), как например BlaBlaCar, ZipCar, Car2Go и многих других, международных или местных.

Один из видов дешевого транспорта - автостоп.

4. Спрашивайте у местных людей

Правило бюджетного путешествия: хотите дешево поесть, сэкономить на аренде авто или посмотреть что-нибудь интересное – тогда спрашивайте у местных. Зачастую, люди, проживающие в той стране, где вы находитесь, практически сразу вам скажут куда стоит пойти, а куда нет.

Спрашивайте у местных, чтобы не только сэкономить, но и увидеть интересные места.

5. Питание

Если ваш бюджет ограничен, можно сэкономить и на питании. Так, например, с помощью приложения Foursquare легко найти подходящее по цене заведения. Кроме того, этот сервис покажет вам поблизости супермаркеты и магазины, где можно купить продукты.

Дешево купить продукты в любой стране можно на местных рынках. А если торговаться с продавцами, вы сможете существенно сэкономить на еде.

Чтобы сэкономить на питании достаточно покупать еду на рынках или в супермаркете.

6. Записывайтесь на бесплатные экскурсии

Чтобы посетить достопримечательности той или иной страны достаточно всего лишь воспользоваться сервисом free walking tour для бесплатных экскурсий. В крупных европейских городах поездки по достопримечательностям проводятся каждый день в одно и то же время и стартуют с одного и того же места.

Используйте сервис для бесплатных экскурсий .

7. Не экономьте на страховом полисе

Чтобы не влететь в копеечку за границей во время путешествия, лучше заранее оформить страховой полис. Страховка должна быть хотя бы на минимальную сумму (30 тыс. евро для зоны Шенгена). Если вы путешествуете и при этом занимаетесь экстремальным спортом, лучше всего страховой полис сделать именно спортивным, иначе при получении травмы вам могут отказать в бесплатной медицинской помощи.

Не экономьте на медицинской страховке.

Ранее OBOZREVATEL собрал 5 стран, куда поехать осенью за границу без теста на COVID-19.