Как перебронировать отмененный рейс: лайфхаки для путешественника

#Советы от Aviasales.ua. Эпидемия коронавируса сорвала миллионы путешествий по всему миру. Но отправиться в поездку своей мечты все равно можно. Только позже. Ведь авиакомпании повсеместно позволяют бесплатно перебронировать авиабилеты.

Из-за экзотического недуга многие страны по всему миру закрыли небо и приостановили авиасообщение. Но терять надежду не стоит. И не только потому, что рано или поздно все запреты снимут.

Но также потому, что кроме компенсации стоимости билетов, авиакомпании готовы бесплатно изменить даты поездки, если она совпала с карантинными мерами.

pixabay.com

Что предлагают авиакомпании?

Практически все авиакомпании, включая лоукостеры, предлагают минимум одно бесплатное перебронирование авиабилетов.

То есть, если ваш перелет отменили из-за карантина, вы можете поменять билеты на другую дату.

Для этого нужно обратиться в авиакомпанию по электронной почте или по телефону, запросив такую услугу.

Если право на смену дат поездки дается лишь один раз, лучше перенести ее на несколько месяцев вперед, чтобы гарантированно не попасть в ситуацию, когда карантин продлили, а перелет все равно не состоится.

pixabay.com

Кроме того, многие авиакомпании предлагают альтернативу – ваучеры на сумму авиабилетов, которые позволят со временем, когда все уляжется, обменять эти ваучеры на другие авиабилеты.

Отчасти такой вариант даже более надежный, ведь новую поездку можно будет запланировать, убедившись, что все ограничения сняли.

В ожидании следующего путешествия aviasales.ua рекомендует насладиться лучшими романтическими фильмами, которые поднимут настроение, а вместе с ним и иммунитет.

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