Как отметить Новый год в Киеве, не уезжая заграницу: лучшие предложения и актуальные цены

Новый год наступит уже совсем скоро, а это значить, что пора планировать, где же встретить этот праздник.

Поскольку 2020 год стал для многих настоящим испытанием, предсказать то, как пройдет Новый год 2021, довольно сложно. Если все же карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса будут строгими, многие мероприятия могут отметить, и в таком случае, лучше встретить праздник дома в кругу семьи и друзей.

Советы о том, где и как отпраздновать Новый год 2021 подойдут не только киевлянам, но и жителям других городов Украины. Различие на подобные мероприятия, если ситуация в стране не поменяется, будет только лишь в цене.

OBOZREVATEL собрал лучшие мероприятия, куда пойти на Новый год 2021 в Киеве. А если все же многие мероприятия отменяться, тогда предлагаем обратить внимание на то, как встретить этот праздник, не уезжая далеко от дома.

Куда пойти на Новый год 2021

Посетить главную елку страны на Софиевской площади

Поскольку новости о распространении в Украине COVID-19 меняются ежеминутно, предположить, будет ли работать главная елка страны невозможно. Однако, если все сложится хорошо, рекомендуем посетить на Новый год эту достопримечательность, которая находится на Софиевской площади.

В этом году тема мероприятия – "Сказочный лес". Организаторы вечеринок Folk Ukraine, которые курируют главный елочный концерт в центре Киева, обещают грандиозное веселье. Территория вокруг елки будет музыкальной и оригинальной. Кроме того, на Софийской площади будет организован поезд "Полярный экспресс". Также в преддверии новогодних праздников установят волшебный туннель – специальная световая конструкция, которая ведет от Софийской до Владимирской площади.

Пойти на Контрактовую площадь

Не менее красивая елка будет украшать киевскую Контрактовую площадь. На территории будет установлен сказочной новогодний городок, окруженный подсвеченными фигурами персонажей детских сказок и мультфильмов, а также зимний дом святого Николая.

Отметить Новый год на ВДНХ

Отпраздновать с весельем самый сказочный праздник в году можно на территории ВДНХ, где будут размещены тематические фотозоны, катки, аттракционы, фудкорты. Кроме того, украинцы смогут побывать на "Рождественской фабрике мечты" – проект Клавдиевской фабрики елочных украшений.

Повеселиться на концертах

Хорошо провести Новый год 2021 украинцы смогут и на концертах, которые будут проходить по всем правилам безопасности в связи с COVID-19.

Так, например, в этом году порадует нас зажигательными выступлениями группа "Антитіла" на концерте ATLAS NEW YEAR 2020. Кроме того, там также будут сеты ди-джеев.

Также повеселиться на новогоднюю ночь можно в КВЦ "Парковом" на концерте Оли Поляковой и "Студии Квартал 95".

Как встретить Новый год 2021

Новый год в ресторане столицы

Если же в период новогодних праздников карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса не усилят, тогда отметить Новый год 2021 можно будет вкусно и сытно в ресторанах. Многие заведения не только смогут хорошо накормить, но и подготовить специальное меню или интересную шоу-программу.

Так, например, в новогоднюю ночь идеальным вариантом будет пройти интересный мастер-класс по кулинарии. Такое мероприятие на Новый год будет стоить от 1200 грн за 1 человека.

Отпраздновать Новый год можно также в пабе в центре Киева, который обойдется на 1 человека от 800 грн. Если же выбирать ресторан в Киеве, цена за 1 человека в Новый год стартует от 1500 грн.

Новый год в бане

Встречать Новый год в бане у многих уже настоящая традиция. Это не только весело и оригинально, но и полезно для здоровья.

Стоимость бани на Новый год зависит от количества людей и от расположения (район). Так, если выбирать баню в центре Киева, стоимость за 1 человека будет варьироваться на новогоднюю ночь от 700 грн/час. Такой отдых на левом берегу обойдется в 300 грн/час. За Киевом стоимость бани на Новый год будет от 200 грн/час.

Аренда квартиры на Новый год

Исходя из того, что государство может ввести локдаун на новогодние и рождественские праздники и все мероприятия будут не в полном формате, многие захотят собраться с, друзьями, семьями в арендованных квартирах. Как рассказывал риелтор Андрей Колесник, в связи с ситуацией в стране, ценовая политика арендованной недвижимости может существенно меняться. Так, например, однокомнатная квартира на левом берегу обойдется от 700 грн за сутки. И до 15 тыс. грн в центре Киева за 80-100 квадратных метров.

Кроме того, все квартиры на Новый год в Киеве сдают минимум на два дня, а расценки в два-три раза выше, чем в обычное время.

Аренда дома/коттеджа на Новый год

Встретить Новый год не менее весело в компании друзей, семьи и родственников можно и в арендованном доме или коттедже. По данным риелтора Андрея Колесника, если бронировать недвижимость на новогодние праздники за месяц цена будет стартовать от 2,5 тыс. до 35 тыс. грн в сутки.

Чем больше удобств хотят арендодатели, тем соответственно увеличивается сумма за аренду недвижимости. Так, к примеру, ценник может достигать $500-900 в сутки за многокомнатные дома с саунами, бассейнами и другими развлечениями.

Как встретить Новый год дома 2021

Поиграть в настольные игры

Если все-таки в Украине на новогодние и рождественские праздники введут локдаун, предлагаем провести весело время в компании друзей, семьи и близких, играя в настольные игры. Так, например, можно поиграть в старую добрую "Монополию", "Твистер", "Имаджинариум", "Элиас" и другие.

Всегда интересно будет поиграть, как взрослым, так и детям, в домино, шашки или шахматы (кстати, в связи с популярностью сериала "Ход королевы" сейчас эта настольная игра в тренде).

Просмотр фильмов/сериалов/мультфильмов

Добавить новогоднее настроение и провести этот праздник ярко можно с помощью фильмов. В тренде также будут тематические новогодне-рождественские фильмы: "Один дома" (все фильмы), "Гринч – похититель Рождества", "Полярный экспресс", "Эльф", "Санта Клаус", "Рождественская история", "Четыре Рождества", "Рождество с неудачниками" и другие.

Если вы не успели посмотреть новые сериалы, тогда в новогодне-рождественские праздники самое время начать. Недавно мы составляли список самых популярных сериалов этой зимы.

Окунуться в сказку на Новый год помогут тематические мультфильмы: "Секретная служба Санта-Клауса", "Кошмар перед Рождеством", "101 далматинец", "Хранители снов", "Холодное сердце", "Снежная королева" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен список стран, в которых можно встретить Новый год и Рождество. А также назвали актуальные цены на отдых в праздники.