Как на лучшем курорте: Вакарчук показал впечатляющие места в украинских Карпатах

Борис Бондарь Места 16:40, 28.07.2020 Обновлено: 17:25, 28.07.2020

Украинский музыкант и бывший лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук поделился впечатлениями от недельного отдыха в Карпатах.

Снимки горных походов он выложил на своей странице в Facebook. Вакарчук сравнил неделю в Карпатах с месяцем на лучшем морском курорте.

“Замечательный отель Янтры на Драгобрате – прекрасное место, чтобы собраться с мыслями и накачать в горных походах ноги”, – написал певец.

Вакарчук поделился впечатлениями от отдыха в Карпатах
(Facebook Святослава Вакарчука)
Музыкант провел неделю в Карпатах
(Facebook Святослава Вакарчука)
Вакарчук признался, что накачал ноги в горных походах
(Facebook Святослава Вакарчука)
Неделю в Карпатах экс-нардеп сравнил с месяцем на лучшем морском курорте
(Facebook Святослава Вакарчука)
Вакарчук назвал Карпаты лучшим местом, чтобы собраться с мыслями
(Facebook Святослава Вакарчука)
Вакарчук поделился впечатлениями от отдыха в Карпатах
(Facebook Святослава Вакарчука)

Как писал OBOZREVATEL, экс-нардеп от партии "Голос" Святослав Вакарчук вместе с действующими депутатами ВРУ Романом Костенко и Сергеем Рахманиным отправился в зону проведения ООС, где посетил позиции 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

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