Как летать с ребенком: лайфхаки для путешественников

Даже у самых заядлых путешественников перспектива впервые отправиться куда-то на самолете в компании ребенка вызывает если не ужас, то уж точно сильное беспокойство.

И все же, дети любого возраста не повод отказывать себе в новых впечатлениях и поездках по миру. В некоторых случаях молодые родители даже получают приятные бонусы от своего статуса в перелетах.

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Малыши 0-2 года

Авиакомпании обычно очень дружелюбны к детям любого возраста. Некоторые ограничивают путешествия с детьми младше семи дней, но в целом под родительскую ответственность на борт пускают всех.

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Обычно родителей больше всего пугает перелет именно с малышами, но, на самом деле, чем младше ребенок, тем легче с ним летать. Вероятнее всего, кроха проспит всю дорогу под ровный шум турбин.

Если он на грудном вскармливании, проблем вообще не возникнет. Чтобы защитить ушки от перепада давления или просто успокоить разволновавшегося малыша, достаточно просто его покормить.

Еще один приятный бонус – цена. Перелет для таких малышей очень дешевый. Некоторые авиакомпании берут с них только авиасбор, другие 10% стоимости взрослого билета. Правда и отдельное место для таких детей не предусмотрено. Зато некоторые авиакомпании выдают для детей удобные люльки, которые подвешиваются к стоящему впереди креслу. Только забронировать такую люльку нужно заблаговременно у авиакомпании.

Кроме того, почти все авиакомпании, даже самые экономные лоукосты, позволяют бесплатно взять для такого младенца складную коляску. Коляску можно использовать в ожидании посадки вплоть до трапа самолета. Там ее забирают сотрудники компании и складывают в специальное отделение. А отдают ее сразу после приземления. Так что вам не придется таскать на руках ни малыша, ни ручную кладь.

Также иногда вас могут пропустить без очереди к стойке регистрации, вам позволят пронести с собой на борт воду и питание для малыша или даже предложат лучшие места в салоне.

От 2 до 12 лет

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Пожалуй, самый сложный возраст для путешествий у детей – 2-5 лет. В это время они наиболее подвижны, при этом с ними бывает сложно договориться, они быстро устают и много капризничают.

И все же это не повод отказываться от совместных поездок. Тем более, многие авиакомпании продают билеты для таких детей в два раза дешевле, чем для взрослых. При том, что в этом возрасте ребенку уже полагается отдельное место.

По поводу багажа и прочих правил – здесь у авиакомпаний правила разные. Нужно все это уточнять прямо перед вылетом. Обычно на сайтах есть подробные инструкции.

Что брать в самолет

В первую очередь, важно не забыть документы. Заграничный паспорт, свидетельство о рождении и, если ребенок будет путешествовать с одним родителем, нотариально заверенное разрешение на выезд от второго родителя.

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Для младенца загранпаспорт можно сделать с первых дней жизни, как только у него появится свидетельство о рождении. Малыша можно не тащить с собой в соответствующие органы власти, даже фото можно сделать прямо дома на свой смартфон.

Для самых маленьких понадобиться запас памперсов, салфеток, сменной одежды. Уединиться с малышом, покормить и перепеленать его можно в специальных комнатах матери и ребенка, которые оборудованы практически во всех аэропортах. Пеленальные столики также есть во всех туалетах самолётов.

Для детей постарше обязательно нужно захватить с собой перекус и воду, чтобы ребенок всегда мог подкрепиться. И самое главное – развлечения. Кроме пары любимых игрушек, лучше купить что-нибудь новенькое и необычное, чтобы развлечь ребенка во время долгого сидения в салоне самолета. Это могут быть пазлы, набор для рисования, головоломки, планшет с играми или мультиками по возрасту.

Одевать ребенка лучше многослойно. Чтобы не замерзнуть, если в самолете будет холодно, или снять верхний слой одежды, если будет душно.

Не забудьте про аптечку. Для малышей хорошо запастись увлажняющими каплями в нос, чтобы не пересыхала слизистая.

Почитайте про аэропорты, в которых вы побываете, особенно если вас ждет длительная стыковка. Некоторые из них – настоящее произведение архитектурной мысли, с собственными музеями, впечатляющими смотровыми площадками, бассейнами, огромными игровыми комнатами для детей. Так что даже ожидание своего рейса в компании детей может оказаться захватывающим приключением.

Кроме того, не стесняйтесь просить стюардесс провести ребенка постарше в кабину после посадки. Они почти никогда не отказывают, а для малыша – это море впечатлений.

Найти дешевые авиабилеты для всей семьи легко и удобно на aviasales.ua.

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