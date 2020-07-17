Иордания - драгоценный камень в короне Ближнего Востока - так мало изведанный нашими туристами. И это удивительно, ведь здесь расположено сразу несколько уникальных исторических и природных памяток, а страна между двух морей является настоящей жемчужиной Востока!

Я очень давно мечтал посетить эту уникальную, самобытную страну и, о счастье, - Министерство туризма Иордании пригласило меня в тур по стране! Да еще и с большой туристической программой - Амман, Джераш, Мертвое море, Гора Небо, пустыня Вади-Рам, Петра и Акаба! Неделя пролетела, как в сказке, а впечатлений хватило очень надолго!

Иордания – удивительная страна, которая сыграла знаковую роль и для Европы, и для Азии. Все дело в географическом расположении: Королевство расположено на Ближнем Востоке, на пересечении главных торговых путей. Граничит с Сирией, Ираком, Саудовской Аравией, Израилем и Палестиной. На западе Иордания омывается Мертвым морем, а на юго-западе – водами залива Акаба (Красное море).

Представьте себе - первые города на территории современной Иордании появились еще 9000 лет назад, поэтому по праву считаются одними из древнейших в мире. Их жители занимались сельским хозяйством, разводили мелкий рогатый скот, изготавливали глиняную посуду и поклонялись предкам.

В 106 году Набатейское царство стало частью Римской империи. Это был период укрепления городов, процветания торговли и строительства новых дорог. Но даже не это главное – в Иордании зародилось христианство.

Европейские крестоносцы заняли Иорданию в XII веке, но уже в начале XVI-го она вошла в состав Османской империи.

В 1916–1918 годах на Ближнем Востоке состоялось Антитурецкое восстание, в ходе которого Иордания наконец-то обрела независимость. Сначала под мандатом Великобритании, а с 1946 года – полноценный суверенитет.

Примерно 90% страны – это безжизненная пустыня, но на остальных 10% находятся очень интересные и ценные в историческом и культурном плане достопримечательности. В частности, руины древнего города Джераш, где по преданию, Иисус превратил воду в вино. В Джераш мы еще вернемся, а сейчас наш самолет приземляется в столице - Амман.

Амман — сердце Иордании и один из самых либеральных городов Ближнего Востока. Современные здания и модные бутики соседствуют тут с древними руинами и традиционным восточным укладом жизни. В Аммане живёт почти половина населения Иордании.

Что посмотреть в Аммане:

Римский амфитеатр — грандиозное древнее сооружение на 6 тысяч зрителей. Рядом находится местный рынок, а к самому театру ведут колоритные арабские улочки. С вершины театра хороший вид на старый город. Есть два музея: Иорданский фольклорный музей (Jordan Folklore Museum) и Иорданский музей народных традиций (Jordanian Museum of Popular Traditions). Вход в амфитеатр и музеи стоит 1 JOD. Амфитеатр прекрасно сохранился, в нем даже устраивают культурные мероприятия.

Цитадель Аммана на холме Джабаль-аль-Каля в историческом центре города. Считается одним из старейших постоянно обитаемых мест на Земле. Самые яркие достопримечательности Цитадели — храм Геркулеса и дворец Омейядов. Среди руин храма — обломок гигантской каменной руки, которая принадлежала колоссальной статуе времен Римской Империи. Есть смотровая площадка и толковый археологический музей.

Мечеть короля Абдаллы (King Abdullah Mosque), увенчанная голубым мозаичным куполом. Единственная мечеть в Аммане, которую могут посетить не мусульмане (2 JOD).

Музей Иордании (The Jordan Museum). Экспозиция проведёт от первых людей на этой территории через набатейскую цивилизацию и до современной эпохи. Здесь хранятся удивительные и слегка жутковатые статуи Айн-Гхасал (Айн-Газаль). Им около 10 000 лет и они чем-то напоминают объекты современного искусства. Вход 5 JOD.

Королевский автомобильный музей в парке короля Хусейна. В музее собрана коллекция королевских ретроавтомобилей и мотоциклов. Здесь же, в парке, стоит посетить Деревню культуры (Cultural Village), в которой можно познакомиться с традициями, бытом и ремёслами Иордании.

Отличный план: погулять несколько дней в городе, а затем поездить по окрестностям и в долину Мёртвого моря.

Окрестности - это город Джераш с огромным музеем развалин под открытым небом в 50-ти км. от Сирии! Мощное землетрясение скрыло город в песках на 1000 лет, а сегодня можно впечатляться практически сохранившимися каменными улицами, домами, банями, храмами, огромным амфитеатром на 3000 человек и даже водопроводом древнего мира!

После нескольких дней насыщенной культурной программы хочется понежиться в лучах восточного солнца и побыть поплавком на глади Мертвого моря. Всего час с небольшим от столицы и мы заходим в легендарный отель Mövenpick Resort & Spa Dead Sea 5* фешенебельной сети Mövenpick. Отели сети находятся в Петре, Акабе, Тала Бей и объединяет их высокий сервис, отличные СПА центры и вкуснейшая восточная кухня в изысканных ресторанах.

Всего за несколько дней на Мертвом море кожа бронзовеет, морщины разглаживаются, глаза наслаждаются спокойствием воды, пастельными закатами и светом в небе от золотого Иерусалима, за горой напротив отеля! Мертвое море находится на 400 м. ниже уровня мирового океана и напоминает скорее густую маслянистую субстанцию, нежели воду. Мертвое море богато солями и минералами, что благоприятно воздействует на кожу, но переусердствовать не стоит: максимум два-три раза в день по 20 минут. Фантастика!

Рано утром выезжаем в легендарную Петру.

Великолепный древний город Петра – визитная карточка Иордании, обязательна для посещения. Она спрятана в скалистых горах на юге страны, поэтому на протяжении многих веков не была известна никому, кроме местных бедуинов. Но в 1812 году Петру обнаружил швейцарский исследователь и путешественник Жан-Луи Буркхардт. Это стало началом паломничества сюда туристов со всех уголков мира.

Дорога к Петре лежит через узкое ущелье Сик длиною около километра. Но тем ярче контраст с высеченными в розово-красных скалах фасадами зданий. ЮНЕСКО занесла Петру в список Новых семи чудес света!

В Петре несколько пешеходных маршрутов. Карты есть в туристическом центре у входа. Если позволяет время и чувствуете в себе силы, пройдитесь к отдаленному набатейскому скальному храму Ад-Дэйр. Очень красивое сооружение, целиком вырезанное в скале.

Для прогулок по Петре нужна удобная обувь, головной убор и побольше воды. Не помешает запастись перекусом.

В Петре постоянно живут бедуины. У них есть телевизоры, компьютеры и интернет прямо в пещерах. Несколько десятков лет назад правительство построило для них современные дома, но большинство семей продолжает жить традиционным укладом. Дома пустуют. У бедуинов можно выпить чай или кофе, купить сувениры. Если повезёт — даже побывать в гостях.

Стоимость билета для тех, кто остаётся минимум на одну ночь в Иордании: 1 день в Петре — 50 JOD (70 $), 2 дня — 55 JOD (78 $), 3 дня — 60 JOD (85 $), с Jordan Pass — бесплатно.

Да, друзья, Марс существует и на Земле. В этом легко убедиться если отправиться в Вади-Рам – место, где песок многократно меняет цвет во время путешествия солнца к горизонту. От ярко-желтого к розовому и даже багровому – поражает ошеломляющая тишина и тысяча оттенков.

Вади-Рам – это пустыня, которая занесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Название звучит как "Лунная долина". Расстояние от Акабы – всего 60 км. Авто придется в любом случае оставить у входа в Вади-Рам. Дело в том, что эта пустыня – заповедник. И только местным разрешают рассекать на личном транспорте по океанам песка. Кстати, где-то здесь проходит невидимая граница с Саудовской Аравией.

Кстати, в пустыне расположен и приют-гостиница для иностранцев, где можно переночевать за приличную доплату.

В пустыне может чувствоваться очень большой перепад температур. Учитывайте это при выборе одежды для путешествия.

Вади-Рам – это лучшие закаты и неземная тишина пустыни!

Моя любимая Акаба — курортный город на Красном море. Сюда приезжают заняться дайвингом или сноркелингом, просто поплавать. Из Акабы легко делать вылазки в Петру, Вади-Рам, Карак, долину Мёртвого моря и даже поехать в соседние Египет и Израиль.

Температура зимой редко опускается ниже 20°C. Летом жарко, бывает 35°C и выше, но близость моря и морские бризы делают жару сносной. Днём устраивают сиесту: с двух часов дня и до шести–семи вечера всё закрывается, а затем работает до ночи и дольше.

Отдохнуть на пляже можно как в самой Акабе, так и в более спокойном курортном посёлке Тала-Бей в 15 минутах езды от города. И в Акабе, и в Тала-Бей есть дайвинг и морские экскурсии. Вообще, Красное море — это рай для дайверов. Коралловые рифы, плавание рядом с морскими черепахами и разноцветными рыбами, морские звёзды на дне, интересные рэки (грузовое судно Cedar Pride, кран-баржа Taiyong, корабль Al Shorouk), ночной дайвинг — всё это доступно в Акабе.

Кроме дайвинга, есть прогулки на катере с прозрачным дном и на подводной лодке.

Королевская Иордания наверняка впечатлит интересной историей, древними городами, новыми культурами и потрясающей природой пустыни. Также стоит посетить страну, если вам интересен религиозный туризм. Река Иордан и другие места библейских событий – очень многое сосредоточено именно здесь и требует отдельного детального рассказа и погружения. А пока вы планируете визит в золотую страну, взгляните на фильмы, где в главной роли прекрасная и неподражаемая Иордания:

Лоуренс Аравийский (1962) - события фильма происходят на территории страны, а наиболее впечатляющие в пустыне Вади-Рам и около Акабы.

Индиана Джонс и последний крестовый поход (1989) - первый блокбастер, в котором показали Петру.

Прометей (2012) - фильм Ридли Скотта снимался частично в Иордании. Роль планеты, на которую прилетели исследователи, играли пустыня Вади-Рам и спецэффекты.

Последние дни на Марсе (2013) - этот фантастический фильм полностью снят в Вади-Рам, что не удивительно, ведь там "марсианские пейзажи".

Миссия на Марс (2000) - еще один марсианский фильм, который снимался в Вади-Рам.

Трансформеры: Месть падших (2009) - вторая часть серии снималась в нескольких местах Иордании, включая пустыню Вади-Рам и Петру.