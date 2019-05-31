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"Идите вон!" Жители Гранады выгоняют туристов из города

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В испанской Гранаде по всему городу появилось множество граффити, в которых местные жители призывают туристов воздержаться от посещения юга Андалусии.

Об этом сообщает DailyMail.

Отмечается, что в районах города появились надписи "Фламенко – это не шоу", "Туристы, уезжайте" и др. Представители местных правоохранительных органов предполагают причастность к данной акции организованных движений.

"Идите вон!" Жители Гранады выгоняют туристов из города

Кроме того, в живописном районе города, объявленном в 1984 году объектом всемирного наследия по причине его средневекового мавританского прошлого, восходящего еще к Насридскому королевству Гранада, были обнаружены граффити "туристы не скупят Гранаду" и "туристы, Гранада не является открыткой".

"Идите вон!" Жители Гранады выгоняют туристов из города
"Идите вон!" Жители Гранады выгоняют туристов из города

Местные средства массовой информации утверждают, что подавляющее множество подобных посланий появились в последние две недели, причем преимущественно на английском языке.

Известно, что в день Гранаду посещают более 27 тысяч туристов, экономика города серьезно зависит от рекреационной составляющей. Правда, местные жители жалуются на постоянный рост цен и негативное влияние туризма на их образ жизни.

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