"Идите вон!" Жители Гранады выгоняют туристов из города

В испанской Гранаде по всему городу появилось множество граффити, в которых местные жители призывают туристов воздержаться от посещения юга Андалусии.

Об этом сообщает DailyMail.

Отмечается, что в районах города появились надписи "Фламенко – это не шоу", "Туристы, уезжайте" и др. Представители местных правоохранительных органов предполагают причастность к данной акции организованных движений.

Кроме того, в живописном районе города, объявленном в 1984 году объектом всемирного наследия по причине его средневекового мавританского прошлого, восходящего еще к Насридскому королевству Гранада, были обнаружены граффити "туристы не скупят Гранаду" и "туристы, Гранада не является открыткой".

Местные средства массовой информации утверждают, что подавляющее множество подобных посланий появились в последние две недели, причем преимущественно на английском языке.

Известно, что в день Гранаду посещают более 27 тысяч туристов, экономика города серьезно зависит от рекреационной составляющей. Правда, местные жители жалуются на постоянный рост цен и негативное влияние туризма на их образ жизни.

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