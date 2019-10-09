Путешествия похожи на новые отношения. И те и другие способны открывать в тебе что-то новое. Кто-то сказал, что место никогда не является целью путешествия. Главное –​ это новый взгляд на вещи. Или на самого себя.

География путешествий – это не только отдых. Это еще и поиск. Способ посмотреть на себя и свой дом со стороны. Попытка вырваться из привычного быта – чтобы увидеть знакомые вещи под незнакомым углом. И если это удается – значит, путешествие удалось, пишет Павел Казарин для "Крым.Реалии".

Стамбул

Внутренний монолог Стамбула – это "мой папа султан"

У некоторых городов есть свой собственный образ. Не тот, что мы встречаем в путеводителях – с цифрами и маршрутами. Речь скорее о том внутреннем монологе, который подходит тому или иному месту. Внутренний монолог Стамбула – это "мой папа султан".

Да, этот город научился носить европейские костюмы. Освоил современный этикет. Завел светские привычки. Он подает к обеду вино и не живет по шариату. Он вполне похож на европейских денди, которые ведут салонные беседы и готовы быть открытыми миру.

Но при этом в его шкафу всегда висит отцовский халат. Тот самый, который на протяжении столетий был одеждой местных правителей. Эти морщины истории и былого величия постоянно проглядывают под европейским макияжем. И когда ты приезжаешь сюда – отчетливо понимаешь, что "западным" этот город притворяется лишь столетие. И что века империи никуда не делись – их лишь прикрыло новое воспитание. И если этот город решит вновь достать из шкафа отцовский халат – он окажется ему впору.

Прага

Чешская столица – это веселая вдова. У нее были богатые мужья, оставившие неплохое наследство. В этом богатом доме можно красиво и гостеприимно жить. Вот она и живет.

Ты приезжаешь в Прагу, заранее зная, что тебя ждет. Яркое застолье. Неплохие вина. Хозяйка будет водить тебя по своему дому, показывая старые, но не устаревшие интерьеры. Отличное сочетание возраста, опыта и ухоженности.

Прага идеальна для тех, кто хочет рафинированной старой Центральной Европы

Это город без обязательств. Ты можешь приезжать сюда как к старой знакомой. Она позволяет приходить в рестораны с собаками, которым официанты всегда вынесут миску воды. Город создает ощущение уютного постоялого двора, в котором живут не биржевыми сводками, а гостями. В котором гордятся репутацией и не хотят размениваться на мегаполисность.

Прага идеальна для тех, кто хочет рафинированной старой Центральной Европы. Спокойная, прогулочная и легкомысленная как отпуск. Ее прошлое стало основой ее настоящего. Она живет как музей под открытым небом – и ее вчерашний день стал лучшей инвестицией в будущее.

Копенгаген

Порой кажется, что Северная Европа отгородилась от остального континента ценами. Пожалуй, это единственное препятствие, которое может заставить тебя предпочесть другой маршрут. Всегда ловишь себя на мысли, что за ту же сумму можешь позволить себе куда больше удовольствий – если выберешь город южнее.

Но в Копенгаген стоит ехать не за чувственными удовольствиями. Первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь в этот город, так это то, что он невысокий. Здесь нет высоток, а пятый этаж – градостроительная норма. После Киева приходится привыкать к тому, что голову задираешь ради неба, а не зданий.

И эта "горизонтальность" – она не про город. Она про страну и общество. Дания – страна равных и равенства. Нарочитое потребление тут – признак дурного вкуса. Миллионеры ездят на велосипедах. Топ-менеджеры – на метро.

Датская пятиэтажность – это лишь слепок общественной нормы. Здесь легко веришь в теорию шести рукопожатий. Потому что группы, классы и статусы не отделены друг от друга социальными лестничными пролетами.

Копенгаген горизонтальный. Спокойный. Ничего не доказывающий. И именно этим он доказывает тебе все

Город с высотками заставляет думать про четкие вертикали. Добраться до пентхауса в небоскребе – это же не про физическое, а про иерархическое. Что-то, что отделено от прохожего не столько метрами и ступеньками, сколько цифрами, брендами и маркой часов.

А Копенгаген горизонтальный. Спокойный. Ничего не доказывающий.

И именно этим он доказывает тебе все.

Киев

В Украине есть несколько городов с сильной городской идентичностью. Львов. Одесса. Харьков. В этом же списке – оккупированные Севастополь и Донецк. Жители этих городов, меняя место жительства, все равно сохраняют привязку к родному городу. А если ты переедешь туда – эти города начинают менять тебя на свой лад.

И потому Киев стоит особняком. Потому что как и любая столица – это плавильный котел, в который постоянно переезжают люди из регионов. И, одновременно, отличие Киева в том, что он позволяет приезжим оставаться самими собой.

Киев принято ругать и любить. Тем более, что всегда найдется причина и для первого, и для второго. Его улицы похожи на челюсть разорившегося богача. Вот родной зуб – историческое здание. Рядом – тоже родной, но побитый временем. Следом – советская золотая фикса из стекла и бетона. Затем идет современная металлокерамика. Дикая эклектика. Со временем к ней привыкаешь. Или, скорее, смиряешься.

Город жив, пока способен рождать эмоции. И пока в него хочется возвращаться

Но есть и то, что в Киеве подкупает сразу и навсегда. Понимание того, что у этого города есть позвоночник. Он всегда реагирует на то, что считает несправедливым. Неправильным или ошибочным. Его жители умеют выходить на улицы тогда, когда нужно. Не все. Но какой смысл оборачиваться на "всех"?

Да, здесь строят высотки в исторических кварталах. Здесь проблемы с вывесками и трафиком. Холмы становятся проклятием для велосипедистов, а брусчатка – для авто. Но город жив, пока способен рождать эмоции.

И пока в него хочется возвращаться.

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