Город прошлого и будущего: что посмотреть в Валенсии

Что общего у паэльи, Святого Грааля и научных экспериментов? Все это можно вкусить в Валенсии – третьем по величине и значимости городе Испании.

В этом городе испанские традиции и история слились с технологичностью современного мира. Кроме того, это отличное место, чтобы насладиться знаменитой испанской кухней и просто поваляться на пляжах Средиземного моря.

Как добраться и обустроиться

pixabay.com

Самый быстрый способ добраться до Валенсии – самолет. Аэропорт города расположен в 9 км от центра. Дешевые авиабилеты сюда удобно искать на aviasales.ua.

В качестве альтернативы, можно прилететь в Барселону или Мадрид, и уже оттуда добираться на поезде.

Место жительства в Валенсии нужно выбирать, исходя из своих интересов. Если ваша цель – достопримечательности, лучше останавливаться поближе к Старому городу. Если вы намерены большую часть времени проводить на пляжах, стоит выбрать жилье ближе к береговой линии и подальше от центра.

Город прошлого

pixabay.com

Валенсия известна еще с античных времен. В разное время она была частью разных государств и культур, потому местная архитектура очень интересная и необычная. Главные достопримечательности города расположены в историческом центре – это храмы, дворцы и старинные особняки.

Больше всего паломников привлекает Валенсийский собор. Он примечателен не только своеобразной архитектурой, которая соединила в себе элементы готики, барокко и античного храма, но также реликвией, которая здесь хранится. Речь идет о знаменитой чаше, которую Ватикан официально признал пресловутым Святым Граалем.

Валенсия также славится своими музеями, рынками и ресторанчиками. Кстати, считается, что именно в здесь впервые приготовили знаменитую испанскую паэлью.

Город будущего

pixabay.com

В отличие от большинства городов Испании Валенсия может похвастать не только красотами прошлого, но и настоящими инновационными прорывами. В конце 90-х на месте измененного русла реки здесь построили целый город, который так и назвали – Город искусств и науки.

Смелый ультрасовременный архитектурный проект занимает 10 км в длину. Здания чередуются с прудами и садами. Здесь размещается крупнейший в Европе океанариум, павильоны, посвященные науке, театр, опера, кинотеатр и галереи современного искусства.

В научных павильонах все экспонаты интерактивные, они позволяют посетителям проводить эксперименты и воочию наблюдать, как работают законы физики.

Поездку в Валенсию также можно совместить с концертом любимого исполнителя и игрой футбольной команды. В мобильном приложении aviasales.ua в разделах “Концерты” и “Футбол” можно подобрать билеты на самолет, отели и даже билеты на сам концерт.

Приложение для IOS, для Android.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал