Дешевле Буковеля: горнолыжный отдых за границей во время локдауна

Так как Буковель переполнен отдыхающими, украинцы начали активно интересоваться горнолыжным отдыхом за границей. Рассказываем, какие курорты дешевле и безопаснее в условиях пандемии.

Большинство стран ЕС сейчас закрыты для туристов, поэтому многие традиционные места горнолыжного отдыха вроде Андорры, Французских и Швейцарских Альп недоступны. Но есть и другие, не менее потрясающие места в мире, где можно покататься на лыжах. Председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха рассказал эксклюзивно для OBOZREVATEL о ценах и условиях въезда на самые известные горнолыжные курорты Турции, Болгарии и Черногории для украинцев.

По словам Игоря Голубахи, самые популярные горнолыжные туры, доступные для украинцев, – это бюджетные курорты Турции: Улудаг, Сарыкамыш и Карталкая. Более дорогими являются курорты Паландокен и Эрджиес. Последние славятся высоким уровнем сервиса и множеством видов развлечений.

Турецкий курорт Улудаг. kidpassage.com

Большинство туроператоров предлагают путевки на курорты Турции дешевле Буковеля. Самая низкая цена на трехзвездочные отели начинается от 162€ (5500 грн) с человека за 7 дней, а вот за проживание в пансионе возле подъемника уже придется отдать 281€ (9500 грн) за одного. В целом, самые дешевые туры из Киева на двоих стартуют от 500 долларов, в зависимости от престижности курорта, типа отеля и питания.

"Цены немного выросли по сравнению с прошлым годом, но все это было мгновенно на новогодние праздники. На сегодняшний день каких-то оснований для роста цен, чтобы людям было это дорого покупать, нет. Отельеры чувствуют снижение спроса, которое вызвано ситуацией в мире", – отметил председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров.

Гора Эрджиес – давно потухший вулкан, который с 2004 года работает горнолыжным курортом в центральной Турции. На территории курорта находятся 14 подъемников (некоторые из них с подогревом сидений) и 34 горнолыжные трассы общей длиной 102 км. Все трассы соединены, поэтому действует единый ски-пасс ($15 в день). Аренда оборудования для катания выходит $20-$25 в сутки за комплект. В близости от курорта также находится Каппадокия, которая славиться подземным городом и невероятными видами с воздушными шарами.

Горнолыжный курорт Эрджиес, Турция. w-sail.com

Более молодой турецкий курорт Паландокен активно развивается в последние годы. Именно здесь тренируется лыжная сборная Турции, поэтому имеются сертифицированные слаломные трассы. Протяженность самой длинной трассы составляет 12 тыс. метров, при этом есть спуски для новичков и детей. Стоимость ски-пасса начинается от 177 $ за 7 дней, а прокат лыж для одного человека обходится в день примерно в 20 долларов.

Также важно отметить, что с 16 января власти Турции отменили запрет на работу подъемников по выходным.

"Некоторые люди, которые туда поехали, были не очень довольны. Потому что турецкая власть на одном из курортов на выходные дни закрывала подъемники, и людям это было не совсем удобно", – объяснил эксперт.

Самые популярные горнолыжные курорты среди украинцев:

Турция (курорты Паландокен, Улудаг, Картаклая, Эрджиес, Кайсери) – от 20 000 грн;

Черногория (курорты Жабляк и Колашин) – от 27 000 грн;

Болгария (курорты Банско и Боровец) – от 12 000 грн.

В этом году наиболее бюджетным вариантом отдыха стала Болгария. Несмотря на низкие цены за проживание в отелях, Болгария предлагает качественно подготовленные трассы и современное оборудование. К примеру, болгарский курорт Банско с шестью горнолыжными трассами стремительно развивается и привлекает все больше европейцев.

Болгарский курорт Банско. kidpassage.com

Как в Турцию, так в Черногорию и Болгарию въезд для украинцев разрешен при одном условии.

"В большинстве туристических направлений, куда люди улетают, основное требование – иметь с собой справку на COVID-19, полученную не позже, чем за 72 часа до вылета", – подытожил Игорь Голубаха.

OBOZREVATEL ранее сообщал о самых популярных морских курортах во время локдауна. Самыми доступными в 2021 году остаются Турция и Египет. В Анталии можно отдохнуть по цене от 17 000 грн за двоих на 7 ночей, а в горячий тур в Египет можно приобрести за 18 500 грн.