Горнолыжные курорты Украины: где и за сколько можно отдохнуть зимой

Кто хочет почувствовать весь вкус настоящей зимы – предпочитает выбирать горнолыжный отдых. В Украине существует множество курортов в горах, где можно не только отдохнуть душой, но и устроить активный зимний уикенд: покататься на лыжах или сноуборде, или вовсе попробовать экстремальные виды спорта.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL основательница проекта в туристическом бизнесе Ирина Дворская подготовила подборку самых популярных горнолыжных комплексов и отелей в Украине. Также тренер и руководитель школы горных лыж и сноуборда Антон Яковина рассказал, с какого возраста можно учить детей кататься на лыжах, сколько времени нужно, чтобы получить базовые навыки, и дал совет, что стоит брать напрокат, а что не нужно арендовать.

1. Буковель

Этот горнолыжный курорт подойдет как новичкам и любителям, так и профессионалам. Суммарная протяженность горных спусков достигает 60 километров.

Буковель. Depositphotos

Где остановиться:

Отель Milli & Jon. Находится в селе Поляница, в 800 метрах от горнолыжного подъемника. Цена (7 дней, 6 ночей) – от 18 986 грн на 2-х взрослых. В стоимость включено: прямой перелет в Ивано-Франковск и обратно (норма багажа 23 кг), групповой трансфер в отель, проживание, питание на базе завтраков, медицинское страхование.

Подгорье Спа&Резорт 4* . Отель расположен в 1 км от горнолыжного подъемника на курорте Буковель. Цена (7 дней, 6 ночей) – от 18 751 грн на 2-х взрослых, в стоимость входит: прямой перелет в Ивано-Франковск и обратно (норма багажа 23 кг), групповой трансфер в отель, проживание, питание на базе завтраков, медицинское страхование.

Выкрутасы АРТ-ОТЕЛЬ 3* . Находится на вершине горы в селе Поляница всего в 2,5 км от Буковеля. Цена (7 дней, 6 ночей) – от 18 774 грн на 2-х взрослых, в стоимость включено: прямой перелет в Ивано-Франковск и обратно (норма багажа 23 кг), групповой трансфер в отель, проживание, питание на базе завтраков, медицинское страхование.

Отель "Карпатский" 3* . Располагается на горнолыжном курорте "Буковель". Цена (7 дней, 6 ночей) – от 25 444 грн на 2-х взрослых, в стоимость включается: прямой перелет в Ивано-Франковск и обратно (норма багажа 23 кг), групповой трансфер в отель, проживание, питание на базе завтраков, медицинское страхование.

AmstelSki 4* . Находится в селе Поляница. Цена (7 дней, 6 ночей) – от 31 999 грн на 2-х взрослых, в стоимость входит: прямой перелет в Ивано-Франковск и обратно (норма багажа 23 кг), групповой трансфер в отель, проживание, питание на базе завтраков, медицинское страхование.

F & B Spa Resort 4* . Отель располагается также в Полянице, в 1,2 км от горнолыжного курорта Буковель. Цена (7 дней, 6 ночей) – от 32 344 грн на 2-х взрослых, в стоимость включено: прямой перелет в Ивано-Франковск и обратно (норма багажа 23 кг), групповой трансфер в отель, проживание, питание на базе завтраков, медицинское страхование.

Radisson Blu Resort Bukovel 5*. Отель в Буковеле расположился возле горнолыжного подъемника №7. Цена (7 дней, 6 ночей) – от 57 690 грн на 2-х взрослых включает: прямой перелет в Ивано-Франковск и ообратно (норма багажа 23 кг), групповой трансфер в отель, проживание, питание на базе завтраков, медицинское страхование.

Трассы в Буковеле. Три горы: Буковель, Долгая и Черная Клева; 46 спусков общей протяженностью около 60 км; 16 подъемников.

Стоимость аренды снаряжений: лыжи (комплект с ботинками, палками, шлемом) – от 140 грн взрослые (в праздники – 190 грн), дети – от 110 грн (140 грн в праздники); сноуборд (комплект с ботинками, шлемом) – от 140 грн взрослые (в праздники – 190 грн), дети – от 110 грн (140 грн в праздники).

Стоимость спуска: один день покататься обойдется от 667 грн. А в праздничные дни – от 867 грн день.

Совет от тренера по лыжам:

Горные лыжи – это сложный технический вид спорта, езда и координация в этом случае не интуитивны. Самостоятельно разобраться в технике, понять, как нужно ездить на лыжах очень сложно и практически невозможно. Научится кататься быстро не получится, на это могут пойти дни, недели. Инструктор должен объяснить и направить ученика на путь к совершенству. Дети и взрослые должны заниматься отдельно, особенно если речь идет о малышах. Рекомендую детям заниматься в отдельных группах с 5 лет. Время для знакомства с горнолыжным спортом: 3-5 лет.

2. Славское.

Горнолыжный курорт, который находится в 130 км от Львова. В этом комплексе оборудовано 11 трасс. Высота варьируется в пределах 1000-1600 м.

Славское. Depositphotos

Где остановиться:

Перлина Карпат 3*. Этот отель расположен в 300 метрах от горнолыжных подъемников курорта Славское. Цена (7 дней, 6 ночей) – от 12 718 грн на 2-х взрослых, в стоимость включено: прямой перелет во Львов и обратно, норма багажа: 23 кг, проживание, питание на базе завтраков, медицинское страхование.

ЗАХАР БЕРКУТ 3* . Туристический комплекс находится в селе Волосянка, в Карпатах, всего в 50 метрах от горнолыжных подъемников. Цена (7 дней, 6 ночей) –от 16 168 грн на 2-х взрослых, в стоимость входит: прямой перелет во Львов и обратно (норма багажа 23 кг), проживание, питание на базе завтраков, медицинское страхование.

Комплекс Вежа Ведмежа 4*. Отель в 600 м от горнолыжного курорта "Захар Беркут". Цена (7 дней, 6 ночей) – от 21 688 грн на 2-х взрослых, в стоимость включено: прямой перелет во Львов и обратно (норма багажа 23 кг), проживание, питание на базе завтраков, медицинское страхование.

Трассы в Славском: Гора Тростян имеет 8 подъемников, один из которых кресельный; 11 трасс, 6 из которых соответствуют международным стандартам. Гора Погар подходит для экстремального спорта: 7 трасс разного уровня сложности. Для начинающих и "середнячков" на горе Кремене расположены 2 самых популярных бугельных подъемника Славского – Политехник и ФМИ. Для серьезных лыжников на горе Менчуль есть 2 основных трассы.

Стоимость аренды снаряжени й: прокат лыжного комплекта (лыжи, палки, ботинки и шлемы) – от 30 до 150 грн/день. Прокат сноубордов от 70 грн/день.

Стоимость спуска: дневной абонемент составляет в среднем 500 грн.

Совет от тренера по лыжам:

Человек, который впервые надевает лыжи и находится в хорошей спортивной форме, может за день тренировок научиться спускаться с горки по не очень крутим склонам, контролировать лыжи, поворачивать. А через три дня ученик уже сможет спускаться с крутой горки. За неделю тренировок можно получить хорошие навыки по набору упражнений.

3. Драгобрат

Этот курорт считается одним из самых популярных высокогорных комплексов. Здесь оборудовано 20 трасс с перепадом высот до 500 метров.

Драгобрат. Depositphotos

Где остановиться:

Адреналин 3* . Расположен в долине Драгобрат на высоте 1700 м над уровнем моря у подножия горы Стог (Стіг). Цена (7 дней, 6 ночей) – от 18 026 грн на 2-х взрослых, в стоимость включено: прямой перелет в Ивано-Франковск и обратно (норма багажа 23 кг), проживание, питание на базе завтраков, медицинское страхование.

Пик Отель 3*. Отель расположился в поселке Ясиня. Цена (7 дней, 6 ночей) – от 19 234 грн на 2-х взрослых, в стоимость входит: прямой перелет в Ивано-Франковск и обратно (норма багажа 23 кг), проживание, питание на базе завтраков, медицинское страхование.

Трассы в Драгобрате: общая протяженность горнолыжных трасс Драгобрата составляет 10 км. Основная зона катания сосредоточена на горе Стог (1704 метра) и горе Большая Близница (1881 м). Самая длинная и сложная – трасса "Стог".

Стоимость аренды снаряжений: от 90 грн cноуборд для взрослых, комплект лыж – 80 грн

Стоимость спуска: на 50 подъемов стартует от 550 грн детский (до 14 лет) и от 1100 грн взрослый.

Совет от тренера:

Одежда для катания на лыжах должна быть своя: термобелье, горнолыжные носки, штаны горнолыжные, флисовые кофты, куртка без подкладки, перчатки или варежки с мембраной. Напрокат можно взять шлем, маску, очки горнолыжные, лыжи, ботинки, палку.

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