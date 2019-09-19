Гид по "ДнеПРОметей Восставший"

28 сентября в шахте станция метро "Центральная" (г. Днепр) состоится 4 показы сайд-специфик проекту "ДнеПРОметей Восставший" от режиссера Дмитрия Костюминський.

"ДнеПРОметей Восставший" – это уникальный для всего мира проект, возникновение которого в Днепре стало возможным благодаря работникам Днепрометростроя. Днепрометростроители взяли на себя всю подготовку локации и обеспечивают ее полную надежность для артистов и зрителей. Постановка – это музыкально-перформативное-визуальное действие, к созданию которого привлечены современные украинские композиторы, музыканты, художники и перформеры.

Чтобы попасть в шахту, зрители будут заходить на территорию Днепрометростроя, получать необходимую экипировку (сапоги, шлемы, жилетки), далее проходить к специальным мощно-габаритным лифтам и группами по 10 человек спускаться на глубину 50 метров под землей.

На 4 локациях подземелья раскрываются 4 мифа об одиозной фигуре Прометея, котрый боролся за свободу человека перед божествами. Человек в принципе живет в закрытых рамках, а потому появилось желание его освободить. "ДнеПРОметей Восставший" – возможность окунуться в себя через проживания абсолютно иного к белому свету опыта, и остаться наедине с собственным "я".

Идею к созданию постановки режиссеру дала книга Роберта Уилсона "Прометей восставший. Психология эволюции". В этом произведении автор рассказывает о контурах жизни, которые являются этапами развития. Зритель, попадая в тоннель, будет проходить этапы разговора с собой и задавать вопросы себе. Помогать "погружаться" в свою личность будет особая музыка, написанная композитором из Днепра Дмитрием Демченко специально для этого перформанса.

Сайд-специфик проекты – это визитная карточка и призвание ГОГОЛЬFEST. Сила таких проектов в том, что они происходят не на классической театральной сцене, а в неприспособленных для этого местах, позволяет по-новому взаимодействовать со зрителями и пространством.

Стратегия фестиваля предусматривает ревитализации городских пространств. Исторические, знаковые, оригинальные локации – превращаются в центры культурной активности, впитывают новых смыслов, раскрывают в себе новую движущую силу. Вследствие своих генетических особенностей и взаимодействия с искусством, такие локации становятся уникальными явлениями на культурной карте не только города или Украины, а всего мира. История ГОГОЛЬFEST изначально отстраивалась именно благодаря сайд-специфик направлению – начиная от первого фестиваля в 2007 году на территории сырых зданий будущего Художественного Арсенала в Киеве.

Среди последних сайд-специфик проектов ГОГОЛЬFEST – балет кранов и гранд-опера Nero, которые в этом году в Мариуполе состоялись на территории Азовского судоремонтного завода. Более 600 зрителей стали участниками фантастического опыта, когда в течение музыкально-перформативной постановки под воду погружался промышленный корабельный док, где проходила все действие и находились все зрители.

Проект "ДнеПРОметей восставший" в шахте станции "Центральная" – это другой взгляд на метро, попытка переосмыслить пространство и его сущность. "Днепромет восставший" – это фантастический культурный продукт, который может быть создан только в Днепре.

Важной частью проекта является также прямая трансляция одного из показов от OpenTheatre. Это очень профессиональная команда, которые сегодня единственные в Украине осуществляют записи и трансляции театральных постановок на топовом уровне.

Благодаря OpenTheatre, постановку "ДнеПРОметей восставший" сможет посмотреть каждый. Будет трансляция в интернете, а также ее в прямом эфире будут показывать ряд городских и всеукраинских телеканалов.

Отдельным событием вокруг проекта будет просмотр прямой трансляции "ДнеПРОметей восставший" в Аэрокосмическом центре 28 сентября в 17:00 – на большом экране, с мощным качественным звуком. Попасть смогут все, кто будет иметь абонемент DniPRO ГогольFest.

Фестиваль DniPRO ГогольFest проходит по инициативе и поддержке генерального партнера – Программы "Культурная столица". Генеральный партнер – UA; ДНЕПР

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