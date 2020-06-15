Где провести отпуск летом 2020 в Украине: самые популярные локации Тернопольщины

Лето – лучшее время для путешествий. Однако в этом году не все мы сможем посетить любимые пляжи и курорты за рубежом, поэтому самое время познакомиться с достопримечательностями нашей страны.

Сегодня OBOZREVATEL расскажет об интересных локациях молодежной столицы Украины 2020 – Тернопольщины, природу которой ни с чем не спутать.

Тернополь

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Галицкий ботанический сад лекарственных растений, площадью 28 га, является одним из тех мест, куда съезжаются туристы, чтобы отдохнуть и полюбоваться природой.

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Он был основан еще в 1991 году вблизи села Подгородное. Ранее территория сада была разделена на различные зоны – заповедную, рекреационную, коллекционную, однако сейчас это место привлекает посетителей своей неповторимостью и естественной красотой.

Церковь-крепость воздвижения Честного Креста, которая была сооружена в XVI веке, считается древнейшим храмом Тернополя и памятником архитектуры национального значения.

Zabytki

Она привлекает туристов наличием полукруглой апсиды, которая берет начало еще с древнерусских традиций. Сооружение выполнено в византийско-романском и древнерусском стиле, также прослеживаются признаки эпохи Ренессанса.

Венецианский (Итальянский) дворик привлекает туристов, которые хотят познать средиземноморскую культуру, не выезжая за пределы родной страны.

IGotoWorld

Он получил такое название благодаря сходству с итальянской архитектурой, в частности наличием арок и колонн на фасаде. Памятник расположен во дворе большого дома в самом центре города.

Нырков

Укринформ

Джуринский водопад, который, по преданию, был искусственно создан турецко-татарскими полчищами, считается самым высоким равнинным водопадом.

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Обидно, что за пределами области не так много людей знают о нем, ведь стоит хотя бы раз увидеть, чтобы влюбиться в него на всю жизнь. Водопад состоит из трех каскадов, высота самого высокого – 16 метров. Отметим, что Джуринский каньон входит в десятку красивейших мест нашей страны.

Пещера отшельника является одним из самых любимых мест туристов. Она расположена в нескольких километрах от Джуринского водопада. Рядом с ней – водопад "Девичьи слезы".

Wikipedia

Когда-то здесь жил монах-отшельник, который много молился и занимался резьбой по камню. Сейчас это место считается святым.

Червоногородский замок называют одним из самых загадочных и романтических замков Тернопольской области.

Wikipedia

Посетители часто ассоциируют его с "Двумя башнями" из саги Джона Толкиена "Властелин кольца". Отметим, что в настоящее время замок является собственностью Тернопольской епархии ПЦУ.

Почаев

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Свято-Успенская Почаевская лавра с древности считается самой почитаемой святыней, посетителями которой ежегодно становятся тысячи паломников. Она также является второй крупнейшей православной святыней (после Киево-Печерской лавры) в Украине.

Официальный сайт Почаевской лавры

Привлекает достопримечательность посетителей своими многочисленными культовыми сооружениями, иконами и пещерами. Также здесь расположена пещерная церковь монаха Иова, где хранятся его мощи. Посетить это место – означает насладиться невероятной архитектурой, наполниться силой и божественной энергией, чего так не хватает в повседневности.

Збараж

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Збаражский замок часто называют жемчужиной Тернопольщины, ведь именно здесь находится неповторимая история нашего государства XVI века.

Wikipedia

В течение многих лет, в XVIII веке, это место польские магнаты Потоцкие использовали как феодальное поместье, а в 1896 году пожар и военные бои почти полностью уничтожили его. Сейчас идет восстановление замка. На его территории работает краеведческий музей, где можно ознакомиться с выставкой старинных орудий, которые использовали для пыток.

Борщев

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Областной краеведческий музей, который был основан в 1908 году по предложению известного в мире украинского историка Михаила Грушевского, также является одним из тех мест, которое стоит посетить, находясь на Тернопольщине.

Wikipedia

Говорят, что Грушевский лично контролировал строительство, осуществляя частые визиты в город. Сотни туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы полюбоваться борщевскими вишиванками, узнать историю города с редкими документами, а также увидеть народные музыкальные инструменты.

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