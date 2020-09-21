Фабрика сладостей, пряничный дом и долина леденцов: на Певческом поле создадут "Мир сладостей"

2 октября на территории столичного Певческого поля откроется выставка хризантем со вкусным названием "Мир сладостей". Посетители смогут увидеть Долину леденцов, Фабрику сладостей, Пряничный дом, Зефирную крепость, Городок пекарей, а также сладкие фигуры из розовой глазури, кондитерской присыпки и шоколада. Всего будет представлено более 10 сладких композиций, сделанных из 30 тысяч хризантем. По словам организаторов, все инсталляции будут тематическими и станут настоящим раем для сладкоежек и гурманов.

"Побывать в королевстве сладостей-наверное, самая большая мечта родом из детства, которую мы решили воплотить в реальность! Для нас это большой эксперимент. Но мы верим, что выставка понравится детям и взрослым, которые смогут окунуться в сказочный мир и сделать массу оригинальных фото",- рассказал организатор выставки, руководитель компании Grand Event Денис Погорелко.

Выставка продлится до 1 ноября. Организаторы напоминают о том, что на территории парка будут действовать карантинные ограничения. И просят соблюдать правила безопасности: надевать защитные маски, пользоваться антисептиками и следовать социальной дистанции.

Когда: 2 октября- 1 ноября

Адрес: ул.Лаврская, 33

Время работы: 10.00-20.00

Вход: 100 гривен - взрослый, детский - 25 гривен.