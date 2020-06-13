Энергия камня и природы: ТОП-7 мест силы Украины и как добраться к ним

Местами силы называют те уголки планеты, где сосредоточены значимые для людей энергетические поля.

С давних времен и до сегодня люди верят, что эта энергия способна не только зарядить позитивом, придать духовной и физической силы, но еще и исчелит от различных недугов. Где находятся главные места силы Украины, рассказывает OBOZREVATEL.

1. Гора Тотоха

Где: с.Медвин, Богуславский район, Киевская область

Координаты: 49.366621, 30.794441

Гора Тотоха считается энергетическим центром Украины, куда съезжаются паломники со всей страны за исцелением и исполнением желаний.

Гора Тотоха Instagram Натальи Володько

По данным украинских ученых, здесь образовался треугольник, попадая в который человек изабавляется от негативной энергии и напитывается невероятной силой. А согласно исследованиям NASA, данное место по своим особенностям не уступает Алтаю или Тибету.

Гора Тотоха Instagram Алины Григорьевой

2. Писаный Камень

Где: с. Буковец, Верховинский район, Ивано-Франковская область

Координаты: 48.178831, 24.987935

Гора Писаный Камень считается одним из самых загадочных мест Прикарпатья. На ее вершине расположилась каменная глыба с 9 рукотоврными чашами, иероглифами и рисунками. Кто вырезал их на камнях, не известно, но, скорее всего, место использовалось для проведения ритуалов и обрядов. Утверждают, что все, кто побывал здесь, зарядятся позитивной энергией и им будет сопутствовать удача.

Писанный камень pinterest.com

Высота горы – 1221 метров. Подъем на нее несложный и начинается с 800 метров, однако даже на оставшиеся 400 метров придется потратить от 3 до 5 часов. Но виды, открывающиеся во время подъема, того стоят!

3. Бакотский Свято-Михайловский монастырь

Где: с. Бакота, Каменец-Подольский район, Хмельницька область

Координаты: 48.586406, 26.998534

Скальный монастырь в селе Бакота производит очень сильное впечатление. Несмотря на то, что основная его часть была разрушена еще в начале 16 века, монастырь частично был восстановлен и на сегодняшний день является частью национального природного парка "Подольские Товтры".

shutterstock.com

Монастырь остается одним из самых посещаемых мест сил среди поломников и туристов. Сюда стоит приехать уже ради того, чтобы насладиться живописными видами Подолья.

shutterstock.com

4. Каменная Могила

Где: пгт. Мирное, Мелитопольский район, Запорожская область

Координаты: 46.950457, 35.470171

Каменная могила – один из национальных заповедников Украины, уникальный памятник геологии и археологии, представляющий собой нагромождение камней площадью около 30000м².

Каменная Могила, Запорожская область Instagram Liosha_x256n

В гротах и пещерах этого песчанникового холма содержатся несколько тысяч петроглифов – наскальных рисунков, датируемых от эпохи позднего палеолита до средневековья. Считается, что центр холма излучает невероятную энергию, которая помогает человеку почувствовать прилив вдохновения и сил.

Каменная Могила, Запорожская область Instagram Liosha_x256n

5. Скалы Довбуша

Где: с. Бубнище, Болеховский горсовет, Ивано-Франковская область

Координаты: 49.043502, 23.681656

"Скалы Довбуша" – ботанико-геоморфологический резерват, состоящий из каменных массивов и отдельно стоящих скал. Сюда приезжают, чтобы получить ответы на важные вопросы, а также за умиротворением и вдохновением.

Скалы Довбуша Instagram Goverro

6. Скальный монастырь, Монастырок

Где: с.Монастырок, Борщевский район, Тернопольская область

Координаты: 48.731378, 25.854530

Этот небольшой монастырь находится в красивом селе Монастырок, удаленном от цивилизации. Раньше здесь селились монахи и священники, чтобы набраться сил и впоследствие лечить людей. Сегодня верующие едут сюда помолиться и очистить душу.

Кроме того, поверье гласит, что это место помогает в поиске второй половинки и обретении семейного счастья.

Скальный монастырь, Монастырок ukraineinsideout.com

7. Чертов Камень

Где: с.Подкамень, Бродовский район, Львовская область

Координаты: 49.947010, 25.331219

Внушительный по своим размерам камень (17 метров в высоту и 10 метров в ширину) находится на вершине высокой горы. Как именнно он туда попал и в чем его предназначение, до сих пор неизвестно. Поскольку камень сделан из кварцевых песчанников, люди верят, что он излучает сильную энергию.

Чертов камень Instagram HeLgA

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, куда поехать в отпуск в Украине после карантина.