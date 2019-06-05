Елена Зеленская в Брюсселе: что она там увидела и что там посмотреть

Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала о первом визите главы государства в Брюссель и показала фотографии из столицы Евросоюза.

На своей странице в социальной сети Instagram первая леди написала пост, приложив две фотографии из Брюсселя.

"Первый заграничный визит. Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч", - пишет Елена Зеленская.

Также она поблагодарила главу Миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую за гостеприимство.

Отметим, на втором фото Зеленская стоит на фоне Королевского дворца. Это официальная резиденция монарха Бельгии, которая находится в самом Брюссельском парке. Дворец используется исключительно для церемониальных встреч.

Что интересно, здание дворца начали строить еще в конце XVIII века, а современный фасад появился лишь в начале XXI столетия. В далеком прошлом на этом месте находился замок герцогов Брабантских, здание, построенное предположительно еще в XI веке, сгорело после пожара в 1731 году.

Брюссель богат на различные достопримечательности – здесь можно побывать в Брюссельском соборе, парке миниатюр "Мини-Европа", посмотреть готическую архитектуру и ратушу, а также сходить на шопинг на Площадь Гран Саблон.

Брюссельский собор представляет собой один из наиболее ярких образцов готического искусства. Здание собора четко демонстрирует готическую композицию из двух башен, внутри которых длинные лестницы, ведущие на огромную террасу.

Парк "Мини-Европа" – это репродукция самых красивых зданий и монументов в Европейском Союзе, представленных в маленьком масштабе. Здесь можно увидеть проекцию 80 городов и 350 европейских зданий.

На площади Гран-Плас расположена Брюссельская ратуша, левая часть которой построена в далеком 1402 году. Спустя 48 лет усилиями местных ремесленников и Карла Смелого была достроена правая часть здания. Издревле ратуша считалась символом независимости города.

Гран Саблон представляет собой уникальную площадь, которая разделяет Брюссель на две часть – Верхний и Нижний город. В XII веке на ее месте был расположен песчаный холм, век спустя здесь построили небольшую часовню, где находилась статуя Девы Марии, считавшаяся чудотворной. К ней приходили поклониться паломники. В XIX веке площадь подвергли кардинальной перестройке. Сегодня район площади Гран Саблон является деловым центром Брюсселя, где расположены фешенебельные магазины, отели, рестораны и бары.

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