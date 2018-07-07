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Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец компании "Молочный альянс"Все статьи автора

Едят мисками: почему американцы страдают ожирением

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Лечу сегодня домой. Последний пост об Америке. Есть здесь одна известная проблема. Две трети жителей имеют излишний вес. Больше, чем в любой другой стране мира. У 30 процентов белого населения и 40 черного, диагностируют ожирение. Мы, конечно, тоже не худышки, включая меня, но у нас всё же не так.

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Затраты на лечение болезней, связанных с этим, оцениваются в Америке в 150 млрд. долларов ежегодно. Смотрю на улице. Раньше за пять минут можно было легко встретить человека-гору. Килограмм далеко за 200, с трудом передвигающегося куда-то по своим делам. Часто с таким же спутником. Теперь их явно стало меньше. Но толстых очень много. Даже среди молодежи 20-25.

Что удивляет. Причина. Хрен его знает. Но думаю, качество питания и пищевые привычки. Дело даже не в сладкой газировке, фастфудах и чипсах. Практически нет нормальной еды. В нашем понимании. Пусть на меня не обидятся мои читатели, которые живут в Америке. Всю эту безвкусную мешанину огромными порциями, которую подают везде, и в хороших гостиницах тоже, назвать здоровой едой можно с большой натяжкой. Это вам не Европа. И это вам не Киев. Даже в ресторане со счетом в 50 долларов на человека поесть вкусно очень затруднительно. Ну и едят они дай боже. Причём все подряд и всё подряд. Мисками. Надо честно признать.

PS. Завтра начинаю бегать.

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Автор
Александр ДеркачАлександр Деркач
Место
США
Источник
Источник:Facebook Александра Деркача
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