Единственное место в мире, где можно поплавать с тысячами медуз

Озеро, заполненное тысячами медуз, открыли для посещения туристов. В этом сказочном водоеме в Палау (Микронезия) каждый желающий может поплавать среди огромного количества необычных морских существ.

В озере, которое так и называется – Медуза, живут тысячи золотых медуз.

Это невероятное место находится на острове Эйл-Малк, часть Скалистых островов Палау, название озера на местом языке звучит как Онгейм Ткетау.

Оно привлекает туристов со всего мира, которые плавают тут в масках с трубками и наслаждаются подводным миром.

Золотые медузы из Онгейм Ткетау абсолютно не опасны для человека, хотя у них все же есть жалящие элементы.

Даже если во время купания медуза жалит туриста, то он, скорее всего, этого не заметит. Исключение составляют люди со сверхчуствительной кожей, они говорят, что можно получить ожог.

Озеро Медуза длиной около 400 метров и глубиной 30 метров, было закрыто для посещения после засухи 2016 года, тогда популяция этих очаровательных морских существ резко сократилась и власти взяли их под защиту, пишет Mirror.

Новые данные, полученные Фондом исследований коралловых рифов показали, что популяция восстановилась и продолжает расти.

Озеро, заполненное тысячами медуз, вновь открыли для смелых туристов, но экологи активно следят за экосистемой этого места и прилагают усилия по сохранению популяции местных водных существ.

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