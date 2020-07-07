Дубай открыл границы для туристов: приезжих обязали пройти тест на COVID-19

Начиная со вторника, 7 июля, Дубай вновь начнет принимать иностранных туристов.

Для этого прибывающим придется предоставить отрицательный тест на коронавирус максимум четырехдневной давности или сдать его в аэропорту. Об этом сообщило агенство "Интерфакс-Украина".

Согласно принятым в стране нормам, при положительном результате теста туристов должны будут направить на 14-дневный карантин. Он будет оплачиваться за счет приезжых.

При этом резиденты эмирата, на текущий момент находящиеся за его пределами, могут вернуться в Дубай начиная с 6 июля.

По прибытии им также будет необходимо сдать тест на наличие инфекции и находиться на самоизоляции до получения результатов. При положительном тесте они также пройдут карантин в течение 14 дней.

Как писал OBOZREVATEL, Польша за счет государственных средств проведет тестирование на наличие коронавируса украинцам, которые поедут на заработки в эту страну.