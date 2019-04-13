Дубай – это рай! Бесплатные секреты города-рекордсмена

Даже самый суперсовременный, роскошный и сказочный город может быть вполне доступным для украинского туриста. Главное знать, где что искать, покупать и смотреть.

OBOZREVATEL расскажет вам о фишках и лайфхаках Дубая – золотой маковки Объединенных Арабских Эмиратов, места на берегу Персидского залива, которое создано удивлять, поражать и восхищать.

Наверное, нет такого человека, который бы не слышал о чудесах ОАЭ: нереальных искусственных островах, высочайших небоскребах Земли, цветущих оазисах среди жаркой пустыни, нефтяном рае, где все из драгоценных камней и благородных металлов. И многое из этого правда, пожалуй, кроме того, что все это дало "черное золото". На самом деле, главное богатство Эмиратов – туристы, ради которых страна готова идти на самые сумасшедшие выдумки, бить рекорды Книги Гиннеса, а потом и свои собственные достижения. Сейчас Дубай похож на огромную стройку: невозможно снять номер даже в самом шикарном отеле без вида на краны. Говорят, если приезжать каждый год, то можно попадать каждый раз в "новый" город – настолько кипит жизнь, небоскребы продаются, как горячие пирожки, и быстро застраивается и изменяется побережье.

Где жить и чем питаться?

Дубай Марина

Тем не менее вполне реально найти и снять номер в бюджетной гостинице. Если вы не боитесь путешествовать самостоятельно, не отождествляете отдых исключительно с "ол инклюзив" и лежанием на пляже, то при наличии некоторого времени и упорства "выловите" свой вариант на Booking. Чем дальше отель от моря и достопримечательностей – тем он доступнее по цене. Многие гостиницы предлагают трансферы для своих гостей к пляжу и моллам. Тут стоит понимать, что это строго определенное время, к которому вы будете привязаны. Ну и, конечно, цена зависит от вида из окна и наличия балкона – выбирайте что вам крайне необходимо, а без чего можно обойтись.

То же самое и с питанием. Заранее подумайте, что вам важнее: не тратить деньги и время на поиски вкусного-недорогого кафе, или же быть свободным от расписания вашего отеля, в котором вы уже оплатили еду на неделю вперед. Недостатка в ресторанах на любой вкус нет, тут же вы найдете все мировые бренды фастфудов.

Совет: бронировать отель, как и перелет, надо очень заранее - так больше шансов найти дешевле и привлекательнее. Помните, что почти всегда отели берут депозит (от 500 дирхамов – 3,5 тысячи грн), который возвращают после выезда, если все с номером в порядке.

Лайфхак: можно забронировать номер с мини-кухней, где вы сможете приготовить себе несложные блюда, посуда предоставляется отелем. Супермаркеты предложат вам продукты из всех уголков мира. В любом случае, готовить самим – дешевле однозначно, это поняли даже европейцы.

Как дешевле передвигаться по городу?

Станция метро и трамвай

Огромным плюсом в Дубае является развитая транспортная инфраструктура. Вы можете воспользоваться современным и доступным метро, не выходя из аэропорта. Оно полностью автоматизированное, без машинистов, с лифтами, едущими дорожками, напоминает чем-то космические станции. Упасть на рельсы невозможно: вход в вагон ограждён стеклянными дверьми, которые открываются только по приезду поезда. Но тут наступает самое интересное и запутанное. Время работы метро зависит от дня недели и сокращается в пятницу (выходной день), стоимость проезда колеблется от количества зон города, которые вы проехали, а так же от того, какой билет и в какой вагон вы купили. Они есть трех видов: только для женщин и детей, общий смешанный и золотой. Все обозначены соответственными надписями и цветами: сильвер, розовый и голд. Перепутать можно, но выйдет очень дорого для кошелька из-за штрафов.

Проезд можно оплачивать несколькими видами карточек: красной, серебряной, золотой и синей (только для местных). Все отличаются своими "ништяками", больше платишь, меньше ездишь и наоборот. Золотая соответственно - для голд-вагона, там чем-то круче, наверное, но мы из плюсов увидели кожаные сидения и малое количество людей. Стоимость рассчитать самим очень сложно, поэтому туристы покупают либо одноразовый билетик на максимальное количество зон, либо, что выгоднее, пополняют карту "сильвер" по мере ее использования. Проезд стоит от 3 до 8,5 дирхамов (21-60 грн примерно).

Такси в городе выйдет дешевле только для компании людей. Тут отдельно оплачивается посадка (3-3,5 дирхамов – 21-25 грн) и далее включается счетчик. Минимальная стоимость поездки – 10 дирхамов. Есть "розовые" такси – да, только для женщин и детей с повышенной комфортностью. Но практически везде работают выходцы из Индии и Пакистана и объясниться с ними даже по-английски весьма проблематично.

Совет: обязательно "пикайте" картой не только на входе, но и на выходе из транспорта. Система посчитает вам только реальное количество городских зон, которые вы проехали. В противном случае, с вас спишут штрафную максимальную оплату. Это касается как метро, так и трамвая, автобусов.

Лайфхак: если на Красной ветке метро (их всего две, еще Зеленая) сесть в первый вагон в сторону центра, то можно ехать и любоваться городо прям из "кабины" поезда метро. В обратную сторону, первым будет "золотой" вагон – не перепутайте!

Что можно надеть и выпить?

Памятник паре в традиционной одежде

Многие пишут, что в ОАЭ очень строго относятся к внешнему виду: ни тебе шортов, ни юбок выше колена, все должно быть целомудренно и прилично. Будем честными, в туристических районах, таких как Дубай Марина, все, кроме прям уж совсем религиозных людей, ходят в обычной пляжной одежде. Никто не арестовывает за сарафаны на бретельках и вырезы на платьях, никто не тыкает пальцем в бикини на пляже. Естественно, пределы разумного нужно соблюдать. Запрещено загорать и купаться топлес и без белья или находится в купальниках в магазинах и общественных местах, вас не пустят в мечеть с голыми плечами-декольте, могут даже отказать во входе в молл, вежливо попросив прикрыться. Но это просто элементарные рамки приличия в стране со своими правилами и обычаями.

Удивительно, но в пустыне с водой похоже проблем нет вообще: везде все цветет и пахнет. Говорят, воду в Дубае можно пить прям из-под крана, ну, прокипятить все же не мешает. А вот с алкоголем для нашего человека – печаль-беда-огорчение. Его нет. Вообще. По крайней мере в обычных магазинах вы не найдете его точно, максимум – в нескольких ресторанах, у которых есть специальная лицензия на продажу. Кстати, теоретически, чтобы купить и употреблять вы тоже должны иметь такую лицензию. Но туристам, конечно, делают некоторые поблажки. Однако распивать на улице или садиться подшофе за руль категорически не советуем – штрафы, тюрьма, вот это вот все вполне реально. Интересно, что если вы, к примеру, выпили в своем номере, а потом обнаружили, что вас обокрали и вызвали полицию, то первым делом оштрафуют вас за распитие алкоголя, а потом уже примутся за дело.

С сигаретами проще – продают в любом супермаркете. При этом курить можно только в отведенных местах, это же касается электронных сигарет и кальяна.

Совет: для вечера может пригодиться ветровка, днем во избежание ожогов обязателен солнцезащитный крем или закрытая одежда.

Лайфхак: если ваш отдых не предполагает трезвости, то лучший выход – Duty Free в аэропорту или свое "бухлишко" в багаже, потому что цены на пиво могут быть до 50 дирхамов за бутылку (350 грн). Но пить все равно рекомендуем исключительно в номере, не устраивая пьяных дебошей с подвигами.

Что можно посмотреть абсолютно бесплатно?

Скрученная башня Cayan Tower

Несмотря на то, что Дубай – город не дешевый, тут можно найти развлечения и без денег. Например, прогуляться по набережной Дубай Марины. Это 7 км пешеходных дорожек вокруг искусственной системы-канала внутри города, созданной так, что каждые 5 минут у тебя меняется обзор на светящиеся небоскребы вокруг и сотни красивейших яхт. Высотки вдоль всего пути понатыканы, как грибы, ни одна не повторяется. Там же можно увидеть скрученную башню Cayan Tower в 75 этажей - самую высокую "спираль" в мире, необычное здание с огромной аркой внутри, "Дубай Марину молл".

На западной части Марины ещё один амбициозный проект в Дубае - Bluewaters Island. На искусственный остров ведут пешеходный и автомобильный мосты, в планах - монорельс. На нем уже почти готово самое большое колесо обозрения в мире - Глаз Дубая - высотой 210 метров и стоимостью более $270 млн. На нем за полчаса смогут одновременно проехать 1400 человек! Ну, конечно, на Голубой воде есть элитные дома и отели, торговые центры и развлечения. И космический вид, само собой.

Глаз Дубая на острове Голубой воды

В центре города возвышается высочайший небоскреб Земли – башня Бурдж-Халифа высотой 828 метров. Подняться на смотровую площадку на 124 этаже можно примерно за $30, но и вид снаружи просто поражает. Под зданием каждые полчаса совершенно бесплатно дает представления великолепный свето-музыкальный фонтан. В вечернее время сама башня превращается в огромный экран, на котором устраивают яркое шоу. Это стоит увидеть каждому!

Рядом в "Дубай-молле" расположен огромный Аквариум-тоннель с акулами, скатами, и прочими морскими тварями. Цена билета - около 30 долларов с человека, но полюбоваться подводным миром можно и без денег: одна из гигантских стен Аквариума выходит в молл, где можно понаблюдать за обитателями и людьми, которые спускаются поплавать между ними. В другом торговом центре "Молл Эмиратов" таким же образом можно подсмотреть за горнолыжным курортом - там в пустыне настоящий снег, подъемники, горки, люди с санками и на лыжах. И все это можно увидеть в "шоу за стеклом", не покупая билета.

Вид со 124 этажа башни "Бурдж-Халифа"

Еще одним увлекательным, но бесплатным развлечением может стать поездка в заповедник Рас-аль-Хор, где сотни розовых фламинго и других птиц разгуливают по озеру, кормятся в манграх и выхаживают птенцов. Чтобы не беспокоить животных, территория оборудована замаскированными смотровыми площадками, все богатство природы можно фотографировать и снимать, для удобства посетителей имеются телескопы и бинокли.

Одно из популярнейших мест в Дубае — это огромнейшая мечеть Джумейра - единственная, в которую пускают иноверцев, и где ежедневно кроме пятницы проводят бесплатные экскурсии на английском языке. Кстати, существует и обзорная экскурсия по городу - тоже бесплатная и тоже на английском.

Мечеть на Дубай Марине

Ну и для любителей дорого-богато – прямая дорога на золотой рынок в Дейре. Там не обязательно что-то покупать, можно просто поглазеть на обилие украшений, изысканных ювелирных изделий и самого большого в мире золотого кольца весом 64 килограмма!

Романтикам стоит успеть на закат ко второму символу Дубая - отелю-парусу "Бурдж Аль-Араб". Это единственный 7-звездочный отель в мире, где в оформлении использована куча сусального золота.

Отель-парус

Совет: в пятницу лучше туда не ехать – это единственный выходной у приезжих работяг, которые тоже толпами приезжают поплавать и полюбоваться красивыми позами селфи-туристок.

Что посмотреть почти даром?

Не совсем "на халяву", но поездка на Пальму-Джумейра нужна, потому что это как приехать в Киев и не побывать на Майдане. Искусственный остров в виде листка одноименного дерева олицетворяет весь размах ОАЭ. Их, кстати, несколько, кроме того, есть остров World, в виде карты континентов. Все это, разумеется, видно только с большой высоты. Собственно, если вы не живёте на острове и не приехали туда в аквапарк - делать там нечего. Все пляжи частные, закрытые либо платные, набережная под палящим солнцем. Но на Пальму ходит монорельс, ради которого стоит туда проехаться. Поезд без машиниста идёт на высоте нескольких этажей по "стволу" пальмы и проезжает знаменитые "ворота" - крутячий отель "Атлантис". Цена прогулки 30 дирхамов в оба конца (210 грн).

Совет: садитесь в первый вагон, эффект "американских горок" обеспечен.

Отель "Атлантис"

Всего за 50 дирхамов (350 грн) можно попасть в Miracle Garden Dubai - самый большой сад цветов. Учитывая, что это пустыня - впечатляет. Запах, птички, красотища-красота, фудкорты, гамачки и качельки для отдыха, относительно недорого и легко доехать, рядом есть сад бабочек.

Совет: автобус №105 отходит в сад от станции метро "Молл Эмиратов".

Сад цветов

На пляже рядом с Мариной, а вернее над ним на высоте 40 метров можно попить чайку на аттракционе Flying cup. Это такая "каруселька", которая вас поднимает на 10-15 минут высоко вверх, поворачивается, чтобы вы осознали всю тщетность бытия и разглядели потрясающие виды на море, небоскребы, колесо обозрения. За 60 дирхамов (420 грн) вы к билету получите еще напиток и попкорн.

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