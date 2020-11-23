Пока власть продолжает дискутировать о целесообразности, времени и условиях очередного полного локдауна — вы еще можете успеть отдохнуть.

Почему именно Объединённые Арабские Эмираты?

Зеленая зона и безвизовый въезд

Идеальная погода в ноябре

Усиленные нормы безопасности

Отсутствие привычного для этого сезона столпотворения туристов

Недостатки, которые останавливают часть наших соотечественников:

Обязательное тестирование на Covid-19 за 96 часов перед прибытием и повторное — в аэропорту Дубай

5-часовой перелет

Первые сутки отдыха в режиме самоизоляции

Must-have отдыха в новых условиях:

Встретить рассвет Посетить мечеть Посмотреть шоу фонтанов Пройтись бутиками и выпить кофе со сладостями

Дубай — это город контрастов, в котором небоскребы мирно уживаются с плоской застройкой всего в несколько этажей. Именно в сезоне 2020 я рекомендую выбрать мини-отель возле береговой линии или парковой зоны. Сейчас объясню причину.

Время до получения результата теста, сделанного в аэропорту прибытия, необходимо провести в одиночестве в номере отеля (семьи естественно селятся вместе). Разумеется доставка еды в номер работает во всех отелях. Между прочим и в жилых домах размещена реклама бесплатной доставки продуктов без минимального заказа (заказать можно даже один банан).

Но вы ж прилетели в тепло не для того чтобы сутки просидеть под кондиционером. Что делать? Выбрать номер с балконом в маленьком отеле, постепенно акклиматизироваться и встретить рассвет.

Именно на рассвете множество птиц (часть которых прилетает сюда зимовать) устраивает настоящий праздничный концерт в честь нового дня. Чем ближе к экватору — тем быстрее встает и садится солнце, а значит действие длится не более 10 минут, но поверьте, это стоит услышать! Рассвет в ОАЭ наступает около 6 утра, но лучше уточнить точное время в день прибытия на отдых. Если рядышком есть мечеть, проспать будет сложно, ведь первая молитва в пять. Сомневаетесь? — засыпайте прямо на свежем воздухе на балконе — тогда вас точно разбудит утреннее многоголосое пение птиц.

Получили негативный результат теста — направляемся в большую мечеть шейха Заеда. Самая большая мечеть находится на территории Абу-Даби, а чтобы попасть из одного эмирата в другой нужен свежий негативный результат местной лаборатории, так что имеем в запасе всего 24 часа (48 часов после сдачи теста, но ведь сутки уже прошли). Да, мечеть снова доступна для посещения, к тому же почти бесплатного. Отмечу: вход для женщин исключительно в традиционной одежде — парандже. Ранее при входе работал прокат одежды, который нынче закрыт, но есть возможность приобрести черное платье всего за 45 AED.

Большая мечеть выполнена из белого мрамора и покрыта инкрустацией полудрагоценными цветными камнями. Оформление сильно перекликается с индийской усыпальницей Тадж-Махал, а ключевым отличием являются размеры как всего комплекса, так и самой инкрустации.

Примечание: время в дороге на авто составит около двух часов в одну сторону.

Посещение знаменитого фонтана возле Дубай-мола — обязательный пункт программы. Дотронутся до воды можно всего за 20 дирхам — стоимость прогулки на лодке во время работы фонтана. Приезжать смотреть шоу стоит не ранее шести часов вечера.

Полюбоваться шоу без доплат можно с открытой площадки кафе-кондитерской Л’ето за чашечкой ароматного чая или кофе. Вся терраса разделена прозрачными перегородками во избежание контакта между посетителями. Поговаривают, что ноябрь станет последним месяцем перед закрытием кафе в этой локации. Похоже для бизнеса и тут наступают не лучшие времена.

Дубай славится своим шопингом. Но традиционные для осеннего сезона толпы вам не помешают — появился шанс прогуляться топовыми бутиками практически в одиночестве.

Стоит ли платить дурные деньги (от 359 AED до 459 AED в пиковые часы) за право подняться на 148 этаж самого высокого здания мира Бурдж-Халифы — решать вам.

Пошаговая инструкция въезда в Дубай для тех, кто путешествует нечасто или планирует первое путешествие в текущем году:

За 96 часов до прохождения контроля в аэропорту Дубай необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и распечатать негативный результат на английском. Учтите 5-часовой перелёт, очереди и возможную задержку рейса. Внимание! Транслитерация имени должна полностью совпадать с вашим заграничным паспортом. Самый дешевый тест в Киеве стоит 725 грн с англоязычной справкой, при условии живой очереди до двух часов. Отсутствие он-лайн регистрации из-за проверки справки. На рейсы в Дубай регистрация оканчивается раньше привычного, по-этому не рассчитывайте на пустой аэропорт — приезжайте заблаговременно (желательно за 2 часа). Справка нужна для посадки в самолет, по прибытию в Дубай у вас ее отберут и направят на бесплатный тест в аэропорту еще до паспортного контроля. Сразу после посадки установите приложение С19 DXB Smart (QR-код для скачивания приложения напечатан в вашей анкете, выданной на борту). Задним числом внести данные о прибытии у Вас не выйдет, если не установили приложение сразу. Кроме даты прибытия и номера рейса, нужно указать ваше место в самолете на случай выявления больного коронавирусом рядом с вами. Мелочь, но приятно: до конца года в стоимость билета flydubai включено медицинское страхование на случай заболевания Covid-19, которое покрывает все затраты при выявлении болезни в месячный срок после перелета. У туристов, которые летят этим перевозчиком наличие страхового полиса даже не спрашивают. Не меняйте указанный при прохождении контроля мобильный номер на местную сим-карту, ведь именно на него придёт смс-уведомление с результатом теста. Проверить результат теста можно также в приложении PH Screening по паспортным данным, QR-код на скачивание вам дадут вместе с пробиркой или прикрепят к паспорту. Очередь из такси стоит сразу при выходе из терминала. Решили воспользоваться Uber? Спросите у работника аэропорта о точке посадки, ведь первую линию водителя не пустят. Приятно удивляет дотошность местных жителей в соблюдении правил. Даже в лифтах есть разметка указывающая не только на расстояние, но и направление, в котором человек должен стоять. По возвращению из зеленой зоны в Украину никаких тестов или ограничений не предусмотрено.

Естественно многих такое усиление мер безопасности может раздражать, но лично я в восторге! Между прочим, Вена совсем недавно переняла систему обязательного тестирования в аэропорту всех прибывших. И чтобы не говорили о сбоях и ошибочках в тестах, но в целом система работает.