Дорогая Вена: как увидеть все и не разориться

Дворцы, театры, музеи, величественные здания и широкие улицы – все это Вена. Город-резиденция династии Габсбургов, столица Священной Римской империи германской нации, один из самых красивых городов мира. И один из самых дорогих.

И все же есть способ увидеть этот город вполне бюджетно.

На чем можно сэкономить

На дороге. Если озаботиться авиабилетами в столицу Австрии заблаговременно, купить их можно по очень скромной цене.

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Учитывая близость Вены к другим европейским городам, можно искать дешевые рейсы также в Братиславу или в Будапешт, чтобы отправиться в столицу Габсбургов на автобусе прямо из аэропорта. Дешевые перелеты легко и удобно можно найти на aviasales.ua.

На жилье. Отели в Вене стоят дорого, так что намного выгоднее бронировать квартиры посуточно на онлайн-сервисах. Если повезет, можно найти квартиру в районе 30 евро в сутки прямо в центре города. Но не стоит бояться жить в чуть более отдаленных районах. Цены там намного ниже, а добраться до основных достопримечательностей не составит труда в любое время суток, ведь транспортная система в Вене – одна из лучших в Европе.

Общественный транспорт. Чтобы свободно пользоваться общественным транспортом, не хватаясь за сердце перед каждой поездкой, лучше приобрести проездной на неделю. Даже если вы приехали всего на два-три дня, по одному проездному могут ездить сразу несколько человек, главное не забывать списывать поездки правильное количество раз.

На чем экономить не стоит

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К счастью, шикарные виды на императорскую столицу можно оценить, просто гуляя по улицам и паркам. Совершенно бесплатно можно полюбоваться на площадь Марии Терезии, знаменитую Венскую оперу, набережную Дуная и Собор Святого Стефана.

Не стоит экономить на музеях. Обязательны к посещению венские императорские дворцы - зимняя резиденция Габсбургов Хофбург, Бельведер с его парковым ансамблем и картинной галереей, а также летняя резиденция Шенбрунн. Чтобы было дешевле, можно купить единый билет для всех трех дворцов.

В Хофбурге стоит увидеть знаменитый конный балет в исполнении прекрасных белых липицианов. Не говоря уже о том, чтобы побывать на спектакле в Венской опере. Но билеты стоит бронировать за несколько месяцев, учитывая ажиотаж. Более дешевый и суровый вариант – купить прямо перед представлением стоячие билеты. Места отличные – прямо перед сценой, но выстоять многочасовое действо – задание не из легких.

pixabay.com

Отдельный бюджет стоит выделить на еду. Завтракать и перекусывать лучше и дешевле в супермаркетах, там можно купить отличные европейские продукты по относительно скромным ценам и устраивать небольшие пикники в парках.

Но хотя бы пару раз сходить в венские заведения – просто необходимо. Особого внимания заслуживают фирменный штрудель, торт Захер, сытные шницели и, конечно же, знаменитый венский кофе.

Недорогие билеты в Вену легко найти на aviasales.ua.

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