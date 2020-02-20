Дорогами империи: четыре лучших маршрута по Австрии

Австрия – одна из самых красивых и колоритных стран Европы.

Здесь чисто, уютно, респектабельно, атмосферные старинные городки, грандиозная столица Вена и девственная природа с лесами, горами и озерами.

Чтобы по-настоящему оценить здешние красоты, понадобится не меньше двух недель. Но если на длительную поездку не хватает времени или бюджета, есть достаточно вариантов, чтобы увидеть максимум за считанные дни.

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Главные достопримечательности

Конечно, главное, что стоит увидеть в Австрии – это Вена. Роскошный город с императорским размахом, который поражает дворцами, парками, музеями, оперным театром и фирменным штруделем с кофе.

Выделить на Вену следует минимум 2-3 дня. Если такой возможности нет, лучше приехать сюда отдельно. Впрочем, даже однодневная обзорная экскурсия способна оставить неизгладимое впечатление от города для человека, который побывает здесь впервые.

Отдельного внимания заслуживают небольшие, не очень живописные и колоритные австрийские города.

Это Грац – город на юго-востоке страны со старинным центром и знаменитым императорским арсеналом.

Баден – городок всего в 26 км к югу от Вены, известный своими горячими серными источниками, спа-курортами, среди которых даже древние римские термы.

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Зальцбург – красивейший город Австрии недалеко от границы с Германией в окружении Альп. Среди местных достопримечательностей – старый город, крепость Хоэнзальцбург, Дворец Мирабель и Дом Моцарта.

Кроме того, неподалеку от Зальцбурга расположен удивительный озерный край – Зальцкаммергут. Здесь потрясающе чистые, красивые озера в окружении Альп и крошечных старинных городков.

Инсбрук – один из самых колоритных городов Австрии, административный центр знаменитого региона Тироль. Городок очень красив сам по себе, кроме того, отсюда удобно добираться до альпийских красот, например до Штубайского ледника.

Как путешествовать по Австрии

Добираться до Австрии проще всего самолетом – до Вены или Зальцбурга. В Западную Австрию удобно добираться из немецкого Мюнхена. По стране в зависимости от маршрута можно перемещаться на общественном транспорте, вроде поездов и автобусов, или же на арендованном автомобиле.

Можно даже путешествовать пешком, особенно по горам.

Маршруты

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10 дней: Вена с заездом в Баден (3 дня), переезд в Зальцбург, 4 дня в Зальцбурге и окрестностях с вылазками на водопады, озера Ахензее и Вольфгангзее, деревню Хальштатт, переезд в Инсбрук, 2-3 дня на город и окрестности, переезд через границу с Германией и знаменитый "диснеевский" замок Нойшванштайн в аэропорт Мюнхена.

4 дня: Вена, Баден, плюс любой из интересующих городов - Грац, Зальцбург или Инсбрук. Добраться до любого из городов можно на поезде. Поездка займет от 2 до 5 часов. В случае ограниченного бюджета и времени, можно выехать рано утром и вернуться в Вену поздно вечером.

3-4 дня: Прилет в Зальцбург и путешествие по альпийским окрестностям.

4 дня: Прилет в Зальцбург, пеший поход в районе самой высокой горы Австрии Гроссглокнер. Маршрут пролегает через водопады, озера и ледники. На пути множество указателей и есть вся инфраструктура для самостоятельного треккинга. Если есть еще день-два в запасе, оттуда удобно заехать в Инсбрук по красивым высокогорным трассам.

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