Домашний гастротур: что приготовить, чтобы ощутить дух странствий

#Советы от Aviasales.ua. Экзотичные блюда из самых разных стран мира позволят даже на карантине почувствовать себя в уютном французском ресторанчике, немецком пабе или в итальянской остерии.

Лучший способ ощутить дух странствий, оставаясь дома, приготовить что-нибудь вкусненькое и необычное.

Подборку лучших блюд, которые моментально позволят перенестись за много километров, предлагает aviasales.ua.

Паэлья – Испания

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Паэлья – излюбленное блюдо испанцев из риса, приправленного шафраном и оливковым маслом.

Готовить паэлью можно с любыми добавками – овощами, мясом или морепродуктами. Подают ее в большой сковороде, которую ставят посреди стола.

Так что поедание паэльи – это еще и отличный способ почувствовать семейное единение за вкусной пищей и душевной беседой.

Лазанья – Италия

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Это сытное, вкусное итальянское блюдо, не такое заезженное как пицца или паста. Между слоев тонкого теста укладывают овощи или мясо, сдабривая все это разными соусами и сыром.

Лазанья с бокалом красного вина – то, что нужно, чтобы скоротать очередной вечер на карантине.

Колбаски с пивом – Германия

Что может быть проще, чем купить пару банок добротного немецкого пива, поджарить свиные колбаски и потушить ко всему этому капусты.

Меньше чем за полчаса вы почувствуете себя завсегдатаем аутентичного баварского паба. Только не скупитесь – в Германии любят порции побольше.

Луковый суп - Франция

Легкое диетическое блюдо, которое включено в меню большинства французских ресторанов. Подавайте его с гренками или багетом, а также с бокалом белого сухого вина.

Если зажечь свечи, вполне можно представить, что за зашторенным окном открывается вид на Эйфелеву башню и набережную Сены.

Вафли – Бельгия

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Если захотелось побаловать себя сладким, то идеальный десерт – бельгийские вафли. В Бельгии это лакомство можно купить в в любом переулке.

Пышные брюссельские или хрустящие льежские с различными добавками, взбитыми сливками, шоколадом и фруктами. Готовьте то, что вам больше по вкусу.

А чтобы в ожидании путешествия не рассориться со своей половинкой, aviasales.ua рекомендует сосредоточиться на приятных планах и эмоциях.

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