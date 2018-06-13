Дом сказок Астрид Линдгрен

Юнибаккен — детский культурно-развлекательный центр, расположенный в Стокгольме.

"Волшебный мир" — не слишком складное официальное название: на создание настоящего музея Астрид Линдгрен наложила вето.

Юнибаккен она позволила открыть при условии, что здесь будут представлены герои и других скандинавских писателей (внимания заслуживает прежде всего зона муми-троллей).

Главный аттракцион — десятиминутная поездка на сказочном поезде по сказкам Линдгрен.

Если попросить включить шведский аудиогид — услышите голос самой сказочницы. К неописуемому восторгу посетителей маршрут проходит и над крышей Карлсона. Когда поезд с нее спустится — не забудьте увернуться от хвоста гигантской крысы.