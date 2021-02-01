Можно предположить, что для многих из нас Днепр ассоциируется с промышленностью, одноименной крупнейшей рекой страны, прошивающей весь город, и сплошным "индастриалом". Глупо отрицать – на самом деле все примерно так и есть. Впрочем, в течение последних нескольких лет Днепр развивается, движется в правильном направлении и, что самое важное, использует собственные возможности с пользой и эффективностью.

Много промышленных зданий? Обновим их и адаптируем под современный стиль. Замечательная река с гигантской набережной? Упорядочим все это и превратим в любимое место отдыха. Большое количество фонтанов? Сделаем их визиткой города. Конечно, Днепр, как и каждый населенный пункт Украины, имеет немало проблем. Однако мы побывали там и воочию убедились в том, что наша страна меняется и осовременивается. И не стоит игнорировать тот факт, что наша жизнь становится более комфортной.

Взять к примеру двухкилометровую улицу Короленко, которая за последние годы трансформировалась до неузнаваемости и выглядит очень прогрессивно и качественно. Или же Екатеринославский бульвар, который, несмотря на небольшие размеры, завораживает классными локациями и фантастическим фонтаном. Здесь уютно, интересно и просто потрясающе.

Вообще в Днепре множество фонтанов. Каждый особенный по-своему и привлекает неповторимым шармом. Также нас поразили нарядные парки, которые ночью превращаются в световые оазисы. Город тратит немалые средства на иллюминацию, однако оно того стоит. Ночью Днепр бодрствует – центральная часть города напротив влечет своим светом и комфортом.

Набережная Днепра – это отдельная история. И дело здесь не в рекордах протяженности. Она является ключевой частью города и, как магнит притягивает к себе тех, кто хочет насладиться кофе, погулять с детьми или просто совершить пробежку.

Разные исторические периоды повлияли на Днепр по-своему. Это мультикультурный город с огромным еврейским центром "Менора" и большим количеством памятников героям различных эпох. Здесь чувствуется наследие "советизации", однако негативные ее проявления нивелируются благодаря качественным изменениям.

Современный Днепр – это таинственный Монастырский остров, это прекрасный яхт-клуб Сич, это уникальный Парк ракет, это магический Парк динозавров, это красивый Прибрежный сквер, а еще познавательные музеи и художественные галереи. Это город, который обречен на ваше внимание и любовь. Днепр действительно не похож ни на кого. Там вы непременно найдете собственное место, которое обязательно придется вам по душе. И вам однозначно захочется вернуться сюда не раз.

Путешествуйте, открывайте для себя мир и наслаждайтесь!