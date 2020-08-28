Для украинцев открыли границы 46 стран: куда можно поехать

По состоянию на 28 августа 2020 года граждане Украины, несмотря на пандемию COVID-19, могут путешествовать в 46 стран мира.

Об этом во время онлайн-брифинга рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Прямая трансляция мероприятия осуществлялась на странице МИД в Facebook.

"О перечне стран, которые открыты для путешествий украинцев. Мы понимаем, что сезон летних отпусков заканчивается и, соответственно, спрос уже будет меньше. Сейчас открытые и относительно открыты для Украины 46 стран", – сказал он.

По словам министра, этот показатель изменился по сравнению с ситуацией еще две недели назад, когда для украинцев были открытыми 42 страны. Сейчас к этим государствам добавились Казахстан, Сьерра-Леоне, Руанда и Судан.

"Страны еще сохраняют правила въезда: в некоторые можно въехать свободно, в другие – соблюдая определенные правила", – добавил Кулеба.

Страны, куда можно или нет путешествовать украинцам (Telegram-канал "Коронавирус в регионах")

Кроме этого, в пресс-службе МИД отметили, что Тунис, который ранее входил в список стран, открывших границы для украинцев, внес Украину в "красную" зону эпидемической опасности, поэтому сейчас граждане уже не могут посещать эту страну.

Полный список стран, куда на отдых могут поехать украинские туристы:

Армения

Буркина-Фасо

Того

Чад

Турция

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Мексика

Египет

Тунис

Республика Корея

Ирак

Иран

Афганистан

южный Судан

Эфиопия

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Бурунди

Сейшельские острова

Багамские острова

Ливан

Болгария

Словения

Объединенные Арабские Эмираты

Ирландия

Мальдивы

Антигуа и Барбуда

Эквадор

Ямайка

Камбоджа

Коморские острова

Пакистан

Пуэрто-Рико

Сент-Люсия

Казахстан

Судан

Сьерра-Леоне

Руанда

Как сообщал OBOZREVATEL, Египет и Кипр ужесточили правила въезда для туристов с 1 сентября. Так, для поездки в Египет понадобится ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом. Кипр же изменил правила посещения страны для украинцев, прибывающих на остров не с туристической целью.