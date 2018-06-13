Дизайнерская парилка в Хельсинки

Ультрасовременный банный комплекс Löyly расположен на активно застраивающемся полуострове Хернесаари (Хельсинки, Финляндия) — это замысловатая конструкция из 4 тысяч деревянных реек: когда дерево потемнеет, будет напоминать скалу, как и задумано авторами.

Внутри — собственно сауна и ресторан с рыбой и олениной в модной трактовке, на крыше — терраса с умопомрачительным видом.

Пар как надо, но отдельные финны бурчат: традиционно в сауну мужчины и женщины ходят нагишом — вместе или врозь. Здесь же пространство общее — и, чтобы не смущать стеснительных туристов, обязателен купальный костюм.

По поводу того, что Löyly — одно из главных столичных открытий 2016 года, разногласий нет.