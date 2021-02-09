Что посмотреть возле Буковеля: украинцам рассказали, куда поехать

Рядом с Буковелем есть множество мест, которые смогут удивить каждого туриста. Так, можно поехать в Ворохту, Татаров или Яремче.

Тревел-блогеры на своем youtube-канале Камон рассказали о нескольких интересных локациях, которые оказались в разы дешевле Буковеля.

Ворохта – красочное место в Ивано-Франковской области, где есть целых 5 лыжных трамплинов. Длина одного из них составляет 90 метров, а подняться туда можно даже без лыж. Цена такого развлечения – 40 гривен с человека в обе стороны.

Сноутюбинг в Ворохте обойдется туристу в 20 гривен за один спуск.

Жилье тревел-блогеры сняли в Татарове. По их словам, оттуда удобно добираться и в Буковель, и в Ворохту, и в Яремче. Цены за проживание здесь стартуют от 1760 гривен за стандартный номер, апартаменты – 5790 гривен.

Питание в Ворохте по средним ценам. Например, обед в ресторане "Стара Ворохта" будет стоить 300 гривен за двоих.

Также можно посетить популярное место в Яремче – Яремчанский зверинец. За вход нужно заплатить 30 гривен за одного и по желанию можно купить корм для животных за 20 гривен. Здесь туристы увидят кабанов, оленей, птичек и других животных.

Поблизости Яремчанского зверинца есть парк "Карпаты в миниатюре", где за 15-20 минут можно познакомиться с главными достопримечательностями Карпат. Вход стоит 30 гривен для взрослых и 20 для детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы назвали цены в Буковеле. Так, за порцию капусты с морковкой придется заплатить 160 гривен, а полчаса катания на снегоходе обойдутся туристу в 2500.