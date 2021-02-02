Скудное питание и нет анимации: блогер назвала особенности отдыха в Турции зимой

Зимой в отелях Турции питание не такое разнообразное, как обычно, и анимации практически нет. Подробнее об этом рассказала тревел-блогер Татьяна, которая за эту зиму объездила несколько отелей Анталийского побережья.

В Турции 5-звездочные отели заселены лишь на 30-40 процентов, поэтому половина территории отеля может не работать. А в главном ресторане питание будет лишь на 50 процентов – без большого разнообразия блюд и напитков. Этой информацией Татьяна поделилась на своем канале "Из Турции О Турции".

"Нет волейбола, стрельбы из лука, гимнастики и многого другого. В детском клубе один аниматор, а иногда мини клуб и вовсе закрыт. Конечно нет вечерних шоу, кроме обычной дискотеки или караоке", – написала туристка о развлечениях в зимний период.

Так как отели работают лишь наполовину, соответственно, персонала тоже стало меньше. Иногда возникают ситуации, когда работники не успевают справляться со своими обязанностями.

Цена на проживание в отелях снизилась – около 2200 гривен за сутки. Летом же стоимость таких отелей вырастет в два, а то и три раза.

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