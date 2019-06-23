ЧП из-за терактов на Шри-Ланке: появилась плохая новость для туристов

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на месяц, до 22 июля, режим чрезвычайного положения с учетом ситуации с безопасностью в стране.

Xinhua сообщает, что чрезвычайное положение введено ради общественной безопасности, охраны общественного порядка и обеспечения поставок и услуг, необходимых для жизни общества.

Взрывы на Шри-Ланке Aashik Nazardeen, Twitter

Чрезвычайное положение на Шри-Ланке было объявлено 22 апреля, на следующий день после нескольких террористических атак в католических церквях и отелях страны, в результате которых погибли более 250 человек и ранены более 500 человек.

В агентстве отметили, что более 100 подозреваемых были арестованы после террористических атак в апреле.

Колаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

Празднование Пасхи в христианских общинах на Шри-Ланке было прервано трагедией — утром 21 апреля прогремели восемь взрывов, в результате которых более 320 человек погибли и еще 521 — ранены. Среди погибших — мининум 35 иностранцев.

Стало известно, что к некоторым взрывам точно причастны террористы-смертники.

22 апреля полиция Шри-Ланки обнаружила 87 закладок с бомбами на главном автобусном вокзале в столице страны, Коломбо. Силы безопасности проводят обыски по всему острову, чтобы найти тех, кто стоит за этим.

Власти установили восемь из девяти человек, совершивших нападения. Почти все смертники — хорошо образованные и обеспеченные представители среднего класса. Среди них — женщина, которая, судя по всему, была женой одного из нападавших.

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