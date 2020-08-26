Чемпион мира с параглайдинга показал невероятное шоу ко Дню Независимости

Профессиональные международные спортсмены - испанские параглайдер Горацио Лоренс и вингсьютер Дени Роман: а также украинец Александр Гринчук - показали невероятное шоу в небе и на земле, чтобы отпраздновать Дни Флага и Независимости в Одессе.

Сначала зрители наслаждались воздушным шоу от испанского парапланера Горацио Лоренса - пятикратного чемпиона мира и рекордсмена мирового рекорда Гиннеса. С помощью мотопараплана Горацио продемонстрировал фигуры высшего пилотажа в воздухе. Через мгновение к нему присоединились коллега из Испании вингсьютер Дени Роман и украинец Константин Оборин (рекордсмен парашютного спорта и президент аэроклуба "Одесса") с украинским флагом, которые планировали над Потемкинской лестницей и приземлились прямо на площадь возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе.

Далее инициативу на площади подхватили украинские дрифтеры - трехкратный чемпион Украины Александр Гринчук и Юрий Мулов, которые показали невероятное шоу параллельного дрифта с дымом желтого и синего цветов, образовав символический украинский флаг.

В завершение испанские спортсмены имели возможность почувствовать силу украинского дрифта, прокатившись с Гринчуком и Муловым в качестве пассажиров.

"День Флага, День независимости. Огромная честь для Украины и большая честь для меня выступать здесь в родном городе Одесса, прямо у символа нашего города - Дюка де Ришелье. И, конечно же, все люди были поражены и тем, что пилоты выступают на дрифт-машинах, и тут же с неба спускаются ребята с флагом Украинской - прямо над головой Дюка - невероятно! " - делится впечатлениями Александр Гринчук.

"Сегодня мы подготовили шоу вместе с командой Ред Булл. Очень приятно было прыгать с флагом Украины. Потому что в этот День Флага мы смотрим на этот флаг как на символ объединения Украины. Самое главное для нас, что праздник удался! Одесситам это понравилось" - доволен прыжком Константин Оборин.

Своими впечатлениями также делятся приглашенные спортсмены Red Bull из Испании.

Дени Роман: "Мы впервые в Одессе и в Украине. Нам очень понравилось! Горацио совершил парамоторный полет, а я вингсьют прыжок с самолета, пролетел прямо мимо Горацио и приземлился на эту красивую площадь. Было чудесно прыгать над городом и пролететь над морем - вид был замечательный! "

Горацио Лоренс : "Прекрасно быть в Одессе, мы здесь впервые, очень гостеприимный и красивый город. Когда я пролетал на мотопараплане было очень круто осматривать город, смотреть на здания, стадион, порт. И шоу было доскональным, ветер был хороший и люди вокруг - мы очень счастливы.

Украина большая, есть горы Карпаты, я не был там и уверен, что там есть большой потенциал для полета. Д рифт-машины - для меня это был первый раз, ощущения невероятные. Это немного похоже к параглайдингу - мы также делаем дрифт в воздухе, но здесь так мало места и еще статуя Дюка де Ришелье, и люди вокруг - крутиться вокруг с еще одной дрифт-машиной было настоящим безумием!"

ФОТО и ВИДЕО:

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