Часовня Сент-Шапель в Париже

Готическая часовня Сент-Шапель – один из красивейших католических соборов в Париже, от которого в восторге все туристы.

В переводе с французского Sainte Chapelle означает "Святая капелла". Церковь возведена Людовиком IX в 1242 – 1248 гг, и была задумана не только как место обращения к Богу, но и как хранилище реликвий, добытых крестоносцами в Константинополе.

Состоит часовня из двух ярусов. На первом этаже парижской капеллы вы увидите расписанный фресками свод высотой семь метров, красивейшие оконные витражи и украшенные геральдическими лилиями стены.

А узкая винтовая лестница ведет вас оттуда наверх, к огромным витражам. Это помещение насквозь пробивается светом и особенно красиво в солнечную погоду.

Сент-Шапель находится недалеко от станции метро Cite. Для того чтобы попасть в часовню, пройдите мимо Консьержери, и через несколько минут вы окажетесь на месте.