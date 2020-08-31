Болгария разрешила украинцам въезд в страну без тестов и самоизоляции

Для въезда в Болгарию в сентябре украинским туристам не нужно делать тест на COVID-19.

Министерство здравоохранения Болгарии 31 августа разрешило гражданам Украины въезжать на территорию страны без подтверждения негативного результата теста на COVID-19.

Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Болгарии. Ограничение снято на период с 1 по 30 сентября. Затем решение будет пересмотрено.

Также отменено прохождение обязательного 14-дневного карантина.

"31.08.2020 г. обновлено решение Минздрава РБ № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября 2020 года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", – сказано в сообщении.

Напомним, с 31 июля по 31 августа Болгария также разрешила гражданам Украины въезд на территорию страны без тестов и самоизоляции.

До этого правительство республики пускало украинцев на болгарские курорты только с отрицательным тестом на COVID-19, который был сделан в пределах 72 часов.

Отметим, что в Болгарии зарегистрировано более 16 тысяч случаев заражения коронавируса, 613 пациентов умерли.

Болгария принимает украинцев без тестов на COVID-19. Facebook посольства Украины в Болгарии

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 28 августа 2020 года граждане Украины, несмотря на пандемию COVID-19, могут путешествовать в 46 стран мира.

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