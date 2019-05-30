Бодрум: греческие мотивы на территории Турции

Бодрум – один из самых крупных курортных городов Турции на побережье Эгейского моря. Долгое время он считался местом отдыха исключительно для англичан и местного населения. Но все чаще и туристы других стран, в том числе и украинцы, открывают для себя это место.

Город уникален своими неповторимыми ландшафтами и природой, которые вместе с его архитектурой напоминают Грецию. Удостовериться в этом нам помог туристический оператор KOMPAS.

Гористая местность, белые дома на склонах, цитрусовые сады, сосновые леса, лазурные берега, небольшие бухты, окруженные зелеными холмами... Согласитесь, это типичный греческий пейзаж. Поговаривают, что, когда-то от греческого острова Кос, что всего в 6 км от Бодрума, отломился "осколок" и прибился к турецкой земле.

Особую уникальность Бодруму придает его архитектура, которая четко соблюдена. Все дома построены с плоскими крышами и не превышают 2-х этажей. В городе разрешается, а вернее обязывается, фасад домов красить в белый цвет, а окна и двери – в синий. Местные жители верят в то, что белый цвет защищает дома от насекомых, а синий – бережет от "сглаза".

Если Вы оказались в Бодруме, обязательно попробуйте местные мандарины, а также продукты из этого плода. Ведь Бодрум известен на весь мир своими мандаринами и по праву считается "мандариновым краем". Бодрумские мандарины имеют насыщенный вкус и особенный аромат. Тут Вам предложат: "мандариновую" газировку, мандариновый рахат-лукум, мандариновое варенье, мармелад и многое другое.

Что касается климата, то его мягкость и умеренность делает Бодрум привлекательным для людей, которые очень плохо переносят жару. Здесь нет духоты и рекордно высоких температур, как на Анталийском побережье. Даже в самые жаркие дни лета, здесь будет легкий и прохладный ветерок. Поэтому Бодрум - это идеальное место для тех, кто не любит жару.

OBOZREVATEL вместе с туристическим оператором KOMPAS подготовили подборку пяти основных достопримечательностей Бодрума, которые будут интересны для посещения.

1. Замок Святого Петра

Замок Святого Петра является визитной карточкой Бодрума. Расположен на территории античного Галикарнаса. Был построен в XV веке под протекторатом Ордена Святого Иоанна. Внушительные крепостные стены замка видны практически из любой точки города.

Ранее на месте замка находилось одно из Семи чудес света — мавзолей карийского правителя Мавсола. Он перенёс несколько землетрясений и был разрушен в 1402 году. Впоследствии крестоносцы использовали часть обломков мавзолея в качестве строительного материала при сооружении стен замка. К 1507 году с развалин мавзолея рыцари унесли последние скульптуры, которыми были украшены замковые стены. К 1522 году одно из Чудес света было окончательно разобрано и уничтожено. Позднее замок капитулировал перед султаном Сулейманом и все укрепления и замки Ордена перешли к туркам, а часовня была перестроена под мечеть.

В 1962 году в помещениях бывшего замка был создан Музей подводной археологии. Музей состоит из более десятка выставочных залов, где демонстрируются древнейшие в мире руины затонувших кораблей.

2. Амфитеатр

Амфитеатр находится на склоне холма Гектепе, рядом с главной дорогой, которая связывает все основные памятники, возведенные вокруг древнего города Галикарнас. Состоит из трех зон: площадка для хора, места для зрителей и сама сцена. Был построен в IV веке до н.э. при Мавсоле и вмещал около 13 тысяч зрителей. Сейчас амфитеатр - это действующая концертная площадка, где дают концерты популярные звезды и коллективы.

3. Миндосские ворота

Давным-давно древний греческий Галикарнас окружали мощные каменные стены с двумя укрепленными воротами. Сегодня от масштабной 7-километровой оборонительной линии остались лишь руины, отдаленно напоминающие две башни. Это ворота Миндоса — западный выход из Галикарнаса. Как и остальные защитные стены вокруг города, они были возведены в 4 столетии до н. э., во время правления легендарного Мавсола.

Монументальные оборонительные сооружения долго пытался захватить Александр Македонский. Во время яростной атаки его армии восточные ворота быстро пали, а вот западные Миндосские — выдерживали удар за ударом. Разгневанный этим обстоятельством полководец приказал сравнять Галикарнас с землей, оставив только знаменитый мавзолей. Перестали существовать и легендарные Миндосские ворота.

Рядом с воротами находится подлинный артефакт уже римской эпохи — гробницы с терракотовыми саркофагами.

4. Ветряные мельницы Бодрума

Бодрум интересен также белыми ветряными мельницами на горе. Ранее, когда с моря наступали враги, местные жители приводили мельницы в действие, давая сигнал готовиться к обороне города.

Наиболее хорошо сохранившиеся мельницы располагаются на холме между бухтами Бодрум и Гюмбет. С холма открывается великолепный панорамный вид на бухты Бардакчи и Гюмбет, а также на Крепость Бодрума - Замок Святого Петра.

5. Порт и набережная Милта Бодрум Марина

Милта Бодрум Марина является сердцем и душой курортного городка. Живописное и уютное местечко отлично подходит для неспешных прогулок, как днем, так и вечером. Ближе к заходу солнца на набережной зажигаются красивые огни, и улица заполняется многочисленными туристами. Особую атмосферу создают пришвартованные к берегу судна, среди которых встречаются и роскошные яхты, и скромные лодки. Дороги от центра города до причала выложены из белого мрамора, что только подчеркивает важность и респектабельность Марины.

Но это лишь малая часть, которую можно увидеть в Бодруме.

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